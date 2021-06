"¿Te has planteado donarlo?": la pregunta más directa a Rocío Carrasco sobre lo que ha ganado con la docuserie

Rocío Carrasco acudió al plató de Telecinco para cerrar el documental que ha protagonizado durante los últimos meses, Rocío. Contar la verdad para seguir viva. La protagonista explicó lo que ha supuesto este proyecto y anunció la segunda temporada, que se emitirá en la cadena en otoño.

Una de las preguntas más llamativas que le hicieron los colaboradores del programa se produjo cuando Paloma García Pelayo tomó la palabra. "Has puesto voz a muchas mujeres. ¿Te has planteado donar parte económicamente de lo que supone este proyecto tuyo, este contarlo...?", dijo la periodista sobre el dinero que habría ganado Carrasco por protagonizar el documental.

"Me he planteado hacer muchas cosas, en pro y en beneficio de. Estoy estudiando la posibilidad de hacer tres conciertos benéficos con artistas mujeres, para y por las mujeres", contestó la invitada. "Me encantaría, si la productora me deja, subastar el traje fucsia para que fuera en beneficio de las víctimas de violencia de género. Me gustaría hacer muchas cosas y de todas las que tengo en pensamiento de hacer, las iremos diciendo y las iremos hablando. Me gustaría seguir aportando más granitos de arena", añadió Carrasco.

¿Cuánto dinero cobró Rocío Carrasco? "Fuimos nosotros los que consideramos tenía que recibir una contraprestación

Sobre el dinero que Rocío Carrasco habría cobrado por el documental se habló mucho cuando se estrenó. En aquella época la productora salió al paso con una explicación bastante llamativa que leyó Carlota Corredera en directo. "Ni ella ni su marido Fidel Albiac pidieron dinero a esta cadena o a esta productora, jamás nos exigieron nada a cambio, ni dinero ni ninguna otra contraprestación, solo querían que ideásemos un formato que le permitiera explicarse con libertad y sin ser interrumpida ni juzgada", dijo la presentadora.

"Fuimos nosotros los que consideramos que Rocío tenía que recibir una contraprestación por la intensa labor desarrollada en las cuatro semanas de rodaje con la misma cantidad de otras producciones similares e infinitamente lejos de las cifras que se han publicado para invalidar su testimonio, una cifra que jamás fue negociada por ella ni nadie de su entorno. Rocío solo nos pidió que se la escuchara", terminó la presentadora, que no aclaró a cuánto ascendía esa "contraprestación".