Los Mohedano serán los protagonistas de la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco

Telecinco emitirá la segunda parte del documental de Rocío Carrasco el próximo otoño. En el nombre de Rocío estará centrado en los Mohedano, con quien no tiene relación.

La cadena emitió el tráiler en el programa que ofreció este miércoles, con la protagonista en plató.

"¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con Amador? ¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con José Antonio y Gloria? ¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con Rosa Benito? ¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con tus hermanos Gloria y José Fernando? ¿Ha llegado el momento de explicar por qué no tienes relación con Ortega Cano?", se pregunta a Rocío Carrasco en el tráiler. A todas responde con un rotundo "sí".