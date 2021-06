La 'guerra de productoras' de Mediaset continúa: el recado de Carlota Corredera a Ana Rosa Quintana

Telecinco emitió este miércoles el final de Rocío. Contar la verdad para seguir viva con una entrevista a la protagonista, que volvió al plató por segunda vez. Carlota Corredera comenzó el programa con su habitual speech y su tradicional recado contra quienes critican cualquier aspecto de lo que se dice en la docuserie, a quienes se refiere como "negacionistas".

"Claro que hemos cometido errores y seguramente los seguiremos cometiendo, pero lo que importa es lo que vamos a hacer a partir de hoy. Es muy revelador ver quién se suma al carro de acusarnos de cometer errores justo después de que nosotros los hayamos reconocido primero. Son los negacionistas", dijo.

"Por cierto, tenemos novedades sobre ellos. Estos últimos días hemos descubierto que los negacionistas se dividen entre los que han opinado sin ni siquiera haber visto la serie y los que de la noche a la mañana han decidido no hablar del tema. Quizás para no darle la razón a Rocío Carrasco o lo que es lo mismo: para no admitir que estaban equivocados. En cualquier caso, es un gran avance. Así que bienvenidos", apuntó. Y en esa última parte está la clave.

La fábrica de la tele y Unicorn Content: la guerra de productoras se recrudece

Este mensaje se interpreta claramente como un recado a Ana Rosa Quintana, que ya no habla del documental en su programa. Aunque durante las primeras semanas sí recogía todo lo que se decía en la serie, desde hace dos capítulos hay un apagón informativo sobre este tema en el magacín matinal.

El comentario de Carlota se entiende, por lo tanto, como un nuevo paso en la guerra de productoras entre La fabrica de la tele (Sálvame, Rocío) y Unicorn Content (El programa de Ana Rosa), que llevan un tiempo practicando el lanzamiento de dardos cruzados de un plató a otro.

Mientras unos contrataron a Rocío Carrasco para el documental, los otros ficharon a Rocío Flores, en principio para comentar Supervivientes, aunque también ha hablado de su madre. Ese contrato fue afeado, incluso, por Maria Teresa Campos en una entrevista en el Deluxe. El universo Sálvame, por cierto, se muestra implacable con "la niña".

Los recados cruzados entre 'Sálvame' y 'El programa de Ana Rosa'

La tensión subió cuando algunos colaboradores de Ana Rosa, como Lequio, se mostraron muy crítico con algunos de los pasajes que relataba Rocío. Sálvame comenzó a hablar de él en el programa, sobre todo cuando Carrasco también se refirió a Alessandro en la primera entrevista en plató. "Perro no como perro", dijo sobre su actitud en relación con Antonio David.

Después, Patricia Pardo, colaboradora de AR, salió en defensa de Lequio y se llevó un reproche en público de Jorge Javier Vázquez. Al mismo tiempo, Carlota Corredera criticó en prime time la actitud de algunos compañeros de televisión, otra vez sin dar nombres. "Grandes comunicadores torpedean esta historia porque les da rabia no haberla contado", dijo. Esas palabras también se interpretaron como un dardo al equipo de El programa de Ana Rosa.

El siguiente paso se dio días después, cuando el espacio matinal estaba hablando de la entrevista que Antonio Canales había dado en el Deluxe, donde habló de su relación con Rocío Carrasco, que era una versión distinta a la que había dado en Supervivientes. "¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuando lo dice en la Palapa, que quiere quedar bien con Olga, o cuando lo dice aquí, que quiere quedar bien con La Fábrica de la Tele?", lanzó Quintana.

Esas palabras las comentaron en Sálvame, ante la extrañeza de Jorge Javier, quien puso nombre a lo que estaba ocurriendo. "¿Ana Rosa ha pronunciado La fábrica de la tele? Escucha, entonces esto ya es la guerra".