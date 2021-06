Bronca entrevista de Mamen Mendizábal a Esperanza Aguirre en La Sexta: "¡No me grite!"

Mamen Mendizabal ha protagonizado una tensa entrevista con Esperanza Aguirre este miércoles en Más vale tarde, a raíz de la citación del juez a Cospedal y su marido como investigados por el espionaje a Bárcenas. Las dos han tenido un intercambio de reproches.

Tras insistir en que "la presunción de inocencia existe para los del PP", Aguirre se ha molestado con la presentadora por utilizar el término "imputado" cuando le ha preguntado por la relación de López del Hierro con el PP.

"Por favor, utilice bien el lenguaje", ha esperado Aguirre a lo que Mendizábal se ha defendido de hacer lo correcto. "No, perdone, no. El código penal y la Ley de Enjuiciamiento criminal se cambiaron", ha saltado de nuevo Esperanza elevando el tono. "¡No me grite! No me empiece gritando tan pronto, señora Aguirre", ha dicho la presentadora.

Aguirre, a Mendizábal: "Tiene la costumbre de no dejar hablar"

La conversación se ha vuelto a tensar cuando Mamen le ha preguntado por Villarejo. "No me deja hablar. Usted tiene la costumbre de no dejar hablar al entrevistado", se ha quejado la expolítica, a lo que Mamen ha soltado: "¡Pues anda que usted!".

"Usted viene aquí a hacer su monólogo, pero es que yo tengo la mala costumbre de que yo vengo a hacerle preguntas le sienten bien o mal porque a usted le va la artillería pesada", ha proseguido diciendo la periodista.

Aguirre ha seguido en sus trece diciendo que "ya veo que va a dejar usted nel programa, no sabemos por qué, pero las entrevistas consisten en que usted pregunta y el entrevistado contesta". "Ya que usted controla mejor que yo los mimbres del periodismo puedo ponerla un hueco para usted", ha zanjado Mendizábal.