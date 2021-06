"No me faltes el respeto": el encontronazo de Cospedal con un reportero de Risto Mejide

María Dolores de Cospedal se ha presentado este miércoles al Congreso de los Diputados pese a que la comisión de investigación de la Operación Kitchen había decidido suspender la convocatoria al saberse que el juez le ha llamado como investigada para declarar por cohecho, malversación y tráfico de influencias.

La exsecretaria del PP se ha enterado por la prensa de este aplazamiento. "Me alegro mucho de que ustedes se hayan enterado, pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada. Usted no es la que me lo tiene que decir, ha asegurado Cospedal, muy indignada, a una periodista.

El encontronazo de Cospedal con un reportero de 'Todo es mentira'

La exministra ha acabado por poner un escrito de queja. El momento de tensión se ha producido cuando Cospedal ha salido del edificio del Congreso y se ha enfrentado a las preguntas de Fabián Pérez, reportero de Risto Mejide en Todo es mentira.

"Esto tranquilísima", ha dicho ella a lo que el reportero ha preguntado: "¿Cree que ser leal al PP y no faltar a la verdad es combatible el día que tenga que declarar ante la Audiencia Nacional?".

"Perdóname, tú crees que soy tonta con esas preguntas que me haces? No me faltes al respeto tú a mí haciéndome esas preguntas", ha soltado Cospedal. Fabián, después, se ha defendido: "Yo me limito a hacer las preguntas y ella se ha notado ligeramente irritada".