Terelu desvela los duros rumores sobre Emma García en Mediaset: "Se escuchaba de todo en los pasillos"

Terelu Campos está cumpliendo este mes de junio dos años como colaboradora de Viva la vida. La hija de María Teresa Campos ha hecho esta semana balance de esta nueva etapa y de lo mal que lo pasó una vez tomó la decisión de abandonar definitivamente su puesto en Sálvame.

Para la tertuliana, el programa de los fines de semana de Telecinco ha sido su "tabla de salvación" profesional. Es entonces cuando quiere romper una lanza a favor de Emma García, desmintiendo las "habladurías" que hay sobre la presentadora en los pasillos de Telecinco. "Trabajar y conocerla ha sido uno de los descubrimientos de mi carrera", confiesa.

"Me fui de Sálvame con una mano delante y otra detrás", admite antes de calificar la oferta que recibió del equipo de Cuarzo fue "una ilusión". "Afortunadamente, entré de la mano de mi amigo del alma, Raúl Prieto, al que amo con locura y que me conoce hace muchos años", admite la primogénita de María Teresa.

Es entonces cuando Terelu confiesa que estaba "inquieta" por trabajar a las órdenes de Emma García: "Había escuchado de Emma García de todo en los pasillos: que era una persona complicada para trabajar, que había que tener cuidado, que le molestaba no sé qué... Os lo diría con pelos y señales, pero no lo recuerdo todo", explica en su blog de Lecturas antes de asegurar que no había tratado a la navarra hasta la fecha.

Terelu se deshace en elogios con Emma García: "Me encanta la complicidad que tenemos"

Afortunadamente, Terelu asegura que cuando la conoció rompió enseguida con todos los prejuicios que tenía sobre ella: "Tuve en cuenta que esos comentarios también los habían hecho de mí a largo de muchos años y no eran ciertos", señala. Finalmente, agradece "el cariño y el respeto profesional" con el que García la recibió. "Después de dos años, me encanta la complicidad que tenemos con una sola mirada. Me siento reflejada en ella en muchas cosas", valora.

"Para presentar un programa y llevar las riendas durante cinco horas hay que tener carácter, y ella lo tiene: malo en algunos momentos y bueno en otros muchos", reconoce. "Gracias por la pasión, por el corazón y por la profesionalidad que pones en tu trabajo. Es un orgullo trabajar contigo porque te admiro, te quiero como persona y siento que tengo una mano amiga cuando más lo necesito", sentencia.