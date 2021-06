Ancelotti descoloca a Edu Aguirre ('El chiringuito') con un inesperado guiño en su vuelta al Real Madrid

Carlo Ancelotti ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación tras hacerse oficial su vuelta al banquillo del Real Madrid. El italiano ha demostrado estar en buena sintonía ante las preguntas que le iban realizando los periodistas de forma telemática.

Lea también: Gonzo pone en un aprieto a Tebas en 'Salvados': "El mejor sueldo desde que es presidente de LaLiga"

Carletto ha sido especialmente cariñoso con Edu Aguirre, de El chiringuito. "Lo que noto es que en estos cinco años es que nadie ha cambiado. Todos la misma cara, los mismos periodistas... Lo único que cambia en el Real Madrid son los entrenadores", ha dicho.

"Algunos tenemos una arruguita más, pero nos mantenemos jóvenes. Usted está muy bien", ha replicado el reportero de Pedrerol a lo que Ancelotti ha espetado: "Le veo con gusto. Hemos pasado buenos tiempos juntos".

La pregunta de Ancelotti a Edu Aguirre: "¿Dónde está, en el coche?"

La cosa no ha quedado aquí porque a Ancelotti ha querido saber dónde se encontraba Aguirre: "¿Dónde está, en el coche?". "Me ha pillado a El chiringuito yendo a trabajar y me he tenido que parar aquí y aquí en el coche hacemos la rueda de prensa", ha asegurado Edu.

Lea también: TVE prorroga el programa de Jesús Cintora tres semanas más, hasta los JJOO

"Muy profesional", ha rematado el italiano a lo que Aguirre ha respondido así antes de plantear su cuestión: "Claro, hay que preguntar al míster del Madrid desde donde sea".

Entidades Carlo Ancelotti Ex entrenador del Real Madrid Ex entrenador del Real Madrid Edu Aguirre Colaborador en 'El chiringuito de jugones' Colaborador en 'El chiringuito de jugones'