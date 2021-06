La confesión más surrealista de Ana Guerra: "Tuve piojos durante 13 años, me daba pena matarlos"

Pablo Motos recibió este martes la visita de Ana Guerra. La que fuera finalista de Operación Triunfo 2017 acudió a El Hormiguero para presentar Tik Tak, nuevo single del que será su próximo trabajo discográfico, que se lanzará al mercado una vez acabe el verano.

La tinerfeña protagonizó una divertida entrevista en la que habló de la crisis de identidad que vivió hace tres años al salir de la Academia del talent musical de TVE. Además, realizó varias confesiones personales que dejaron en shock tanto al presentador como a los espectadores del programa de Antena 3.

La historia más surrealista de Ana Guerra: "Le tiraba mis piojos a mi hermano"

Ente las anécdotas hasta ahora desconocidas que Ana Guerra reveló llamó la atención la de una larga etapa de su vida en la que sufrió pediculosis capilar. "Yo no la he probado, pero debo tener la sangre muy rica porque tuve piojos durante 13 años, me daba pena matarlos", soltó la canaria, dejando atónito a Pablo Motos.

"Lo usaba un poco a mi favor y, cada vez que mi hermano se enfadaba conmigo, cogía uno y se lo tiraba", añadió en una historia cada vez más surrealista. "Me puse de todo, me corté el pelo, me bañé en vinagre... Y no hubo manera", añadió la cantante, aclarando que finalmente probó todo tipo de remedio para intentar solucionar el problema.