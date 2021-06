Jorge Javier Vázquez saca pecho por ser rico y de izquierdas: "Tengo jardín y piscina y tomo caviar"

Como bien sabe la audiencia de Telecinco, a Jorge Javier Vázquez no le importa meterse en charcos en los platós de televisión para sacar a relucir sus ideales políticos. "Este programa es de rojos y maricones", dijo hace un año explotando contra Antonio Montero.

Lea también: Telecinco aparta a Jorge Javier de la entrevista final en plató a Rocío Carrasco

Al catalán no le ha temblado el pulso para señalar el "fascismo" de Vox. Además, hace unas semanas apoyó la candidatura socialista de Ángel Gabilondo en las elecciones en la Comunidad de Madrid.

Pero exponer de forma pública sus ideas políticas tiene un precio, que Jorge está dispuesto asumir: el presentador siempre ha sido un blanco fácil de las críticas por tener una ideología de izquierdas pese a ganar un sueldo millonario en Mediaset. De ahí a que Jorge Javier haya decidido plantar cara a los que le cuestionan.

Jorge Javier: "Parece que los de izquierdas solo tenemos derecho a vivir hacinados"

"Yo vivo infinitamente mejor que mis padres, pero no lo puedo decir muy alto porque corro el riesgo de que me recuerden que soy rojo", dice en su blog de la revista Lecturas. "Tengo una casa con jardín y piscina. Me gusta el marisco, de vez en cuando tomo caviar y no le hago ningún tipo de asco al Dom Pérignon. Mal".

Lea también: 'Sálvame' recupera a Nuria Marín para 'cubrir' a Jorge Javier, Paz Padilla y Carlota Corredera

"Parece que los de izquierdas solo tenemos derecho a vivir hacinados en pisos de ciudades dormitorio, alimentarnos a base de legumbres y patatas e hidratarnos con calimocho de cartón. Y no es eso", asegura Jorge Javier.

"Yo, como decía Cantinflas: 'No quiero que no haya ricos. Lo que quiero es que no haya pobres", dice para terminar contando que es "incapaz de ir a comprar solo a la sección gourmet de los hipermercados porque tengo miedo de que alguien me recrimine si compro una buena lata de berberechos, que eso no es propio de rojos. Así que voy a aprovechar para comprar latas buenas a cascoporro"