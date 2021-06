La durísima historia de un soltero en 'First Dates': "Me secuestraron con 19 años y perdí 15 kilos en 28 días"

La historia de Toni, uno de los solteros que acudieron este martes al restaurante de First Dates, dejó completamente impresionado a Carlos Sobera. Nada más recibirle, el maître animó a su invitado a que contara cómo había sido su vida. "Ha sido un poco movidita", dijo él.

Este californiano afincado en Sevilla desde 1982 contó que "a las 19 años me secuestraron". "¿Perdona?", reaccionó Sobera al escucharlo. "Cumplí los 20 años secuestrado", aseguró Toni especificando que estuvo retenido un total de 28 días.

La increíble historia de Toni en 'First Dates': "Me rescataron los Geos"

"Me rescataron los Geos", siguió contando. Pese a que tuvo un final feliz, Toni llegó a perder 15 kilos en ese fatídico mes de 1995: "Pusimos una querella criminal y se juzgaron a estos individuos".

La pesadilla no acabó "salir del agujero". "Yo siempre he sido una persona alegre, dicharachera, hablador, cariñoso pero después de eso me encerraba en mi cuarto, no quería salir y me volví muy agresivo... Hasta que me dejé ayudar. Yo pensé que lo iba a superar solo pero necesité años de ayuda", contó a Sobera.

Toni cenó con Leli, a quien sorprendió regalando un cupón de la ONCE igual que el que llevaba él para 'llamar' a la suerte. El detalle gustó mucho a esta mujer. Finalmente, ambos quisieron tener una segunda cita.