Joaquín Prat pone a Rocío Flores contra las cuerdas tras criticar a su madre, Rocío Carrasco: "No lo recuerdo"

El Programa de Ana Rosa ha contado este miércoles con la presencia en plató de Rocío Flores tras participar anoche en el último Tierra de Nadie de Supervivientes 2021. Quintana, la joven y el resto de tertulianos repasaron unas imágenes en las que Olga Moreno hablaba de sus intenciones de bautizar a su hermano, David Flores.

La mujer de Antonio David Flores celebró en la isla sus 22 años de relación con el exmarido de Rocío Carrasco y confesó que quería bautizar a Lola, su hija con el exguardia civil y a David Flores, el hijo de este con Rocío Carrasco. La concursante se mostró decidida a hacerlo e incluso nombró a las personas que querían que fuesen sus padrinos.

Tras ver las imágenes, Joaquín Prat se mostró muy crítico con Olga: "Decir 'al niño quiero bautizarlo', y dar el nombre de todos los padrinos a mí me parecen unas declaraciones profundamente irresponsables, Rocío", opinó el presentador. "¿Por qué?", dijo molesta la colaboradora. "Porque algo tendrá que decir vuestra madre, ¿no?", le planteó el periodista.

El ambiguo reproche de Rocío Flores a su madre Rocío Carrasco

"Te recuerdo que yo me he bautizado con 15 años y mi madre no apareció, ¿eh?", soltó Rocío Flores. "¿Pero lo sabía?", preguntó Quintana. "Claro que lo sabía. Y no debería decirlo, pero ya estoy un poco cansada de declaraciones de este tipo", soltó la hija de Rocío Carrasco en una dura acusación contra su madre.

"Su deseo es bautizar a Lola y bautizar a David porque siempre hemos sido personas religiosas. Yo tomé esa decisión con 15 años y David no lo hizo. Es su deseo", aseguró la joven. "Digo esto, porque estoy cansada de que siempre se recalque lo mismo. Yo me bauticé con 15 años y mi madre allí no apareció. Y me parece respetable, pero...", añadió antes de que Joaquín Prat le preguntase si a su hermano le gustaría que Rocío Carrasco estuviera presente en un día como ese.

"Imagino que sí, al igual que quería yo que estuviese", declaró Rocío Flores, explicando que "se le notificó tanto a uno como a otro". Después de varias preguntas de los colaboradores del programa, Joaquín Prat cayó en hacer a la tertuliana la pregunta clave: "¿Cuándo te bautizaste, hiciste la comunión y te confirmaste, todo al mismo tiempo, ya vivías con tu padre?", le planteó a Rocío, que comenzó a titubear.

Joaquín Prat aprieta a Rocío Flores: "Tienes que recordarlo"

"Hostia, pues no lo recuerdo...", dijo intentando hacer memoria. "Tenías 15 años", apuntó el presentador. "Es que yo lo hice en 4º de la ESO, si no recuerdo mal, y al día siguiente me iba de viaje de fin de curso. Creo que ahí estaba con el uno y con el otro. Creo, ¿eh? No me hagas mucho caso porque no te lo puedo confirmar, no lo recuerdo muy bien", aseguró Rocío.

"A ver, Rocío, con todos los respetos. Tienes que recordarlo, tienes que recordar si en un momento tan importante de tu vida tú todavía vivías con tu madre y con Fidel la mitad del mes", insistió Prat, consciente de que su reproche carecería de sentido si sucedió tras el grave incidente con su madre sucedido el 27 de julio de 2012. "Yo te digo que no lo recuerdo exactamente, pero lo miro y mañana mismo o esta tarde te lo confirmo", le respondió la joven.

"No, no se trata esto de un interrogatorio. Me llama la atención que no recuerdes que en ese momento estabas o no con tu madre o había o no sucedido lo que sucedió con ella", dijo el presentador en alusión a la paliza que le dio Rocío Flores con 15 años a su madre, Rocío Carrasco, y que la envió inconsciente al hospital. Tras este incidente, tal y como informó Vanitatis, la justicia acabó condenando a Rocío Flores a 60 horas de trabajo para la comunidad que decidió sustituir por seis meses de libertad vigilada. Además, se le impuso una orden de alejamiento hacia Carrasco y se la desheredó de forma automática tras tres años de maltrato continuado.

"Por la documentación, eso fue como un mes después de que tú dejaras la casa de tu madre y fue algo que se comentó mucho en su momento", confirmó entonces Miguel Ángel Nicolás. "No tengo ni idea, pero vamos, que me da exactamente igual si estoy o no estoy. Yo quiero que tú estés y tu haces lo que tu quieras: vienes o no vienes", insistió Rocío Flores.