Así esquivó Isabel Preysler a los paparazzis para que no supieran que era la Gatita de 'Mask Singer' (Antena 3)

Mask Singer subió el nivel un peldaño más al descubrir a Isabel Preysler debajo de la máscara de Gatita. La socialité compitió en el programa de Antena 3 cantando Waterloo, de ABBA. "La máscara te ayuda mucho y hace que te olvides de la timidez o la vergüenza".

Lea también: Quién es la Rana de 'Mask Singer': la identidad de la famosa que se esconde bajo la máscara

"Ha sido más divertido de lo que me imaginaba. Ha sido un desafío para mí porque he tenido que cantar y bailar", dijo Isabel Preysler al quitarse la máscara contando, además, que Mario Vargas Llosa fue su cómplice.

"En mi casa solo lo sabía Mario y me animó", aseguró. "Él también me hubiese apoyado si yo hubiera dicho que no al programa. Pero me dijo 'hazlo, es una cosa diferente y creo que puedes hacerlo bien'. Yo tenía dudas, él no".

Así guardó Isabel Preysler su secreto en 'Mask Singer': "No te puede ver ni la gente que está allí"

Lo más complicado fue tener el secreto bajo llave y evitar así que su participación en Mask Singer fuera descubierta por los paparazzis que le siguen día a día. Como el resto de participantes, la Preysler fue recogida en un punto secreto y bajo un estricto protocolo.

Lea también: Quién es la famosa que se esconde bajo la máscara de Dragona en 'Mask Singer' (Antena 3)

"Es una aventura. Te tapan la cara porque no te puede ver ni la gente que está allí", reveló Isabel a Arturo Valls mientras los espectadores vieron imágenes del recorrido que hizo en furgoneta con el casco puesto.