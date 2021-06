Aluvión de críticas a Pablo Díaz por su sorprendente exabrupto en pleno rosco de 'Pasapalabra': "Inadmisible"

Pablo Díaz ha vuelto a protagonizar este martes un gran momentazo en El Rosco de Pasapalabra. El tinerfeño logró una impresionante remontada cuando parecía que tenía la batalla perdida frente a Javier Dávila, que se quedó impertérrito al ver como su compañero le adelantaba en los segundos finales de la prueba.

El violinista optó por su habitual estrategia de pasar mucho el turno en las dos primeras vueltas del reto y esperar a que Javier agotara su tiempo. Esto se produjo cuando a Pablo aún le faltaban 55 segundos por delante. A partir de ahí se quedó solo ante el peligro y logró acertar 12 letras de manera interrumpida, superando a su contrincante y quedándose a solo dos de alzarse con el bote.

Sin embargo, Pablo acabó perdiendo los nervios al ver que se le atascaban las definiciones correspondientes a las letras F y T. Tras pasar el turno varias veces, el canario soltó un comentario con el que evidenciaba su frustración al no caer en la respuesta correcta. "¡Me cago en Dios!", soltó mientras Roberto Leal le repetía la pregunta.

Finalmente, Pablo se atrevió a responder la F, errando en el tiro, por lo que se quedaba una vez más a muy poquito de conseguir el gran premio que pone en juego el programa. Y mientras el presentador le indicaba cuál era la respuesta correcta, las redes sociales se llenaban de críticas hacia Pablo por su exabrupto en medio de El Rosco.

Muchos seguidores del formato han pedido a Pablo que se disculpe y rectifique y otros han restado importancia a lo ocurrido, justificando su salida de tono a los nervios y gran tensión que se vive en un momento como ese.

Se podía haber ahorrado la blasfemia. Cada día se retrata más. Una disculpa por su parte no estaría de más amén de una llamada de atención por parte del programa.

Espero que Pablo pida disculpas por su expresión "me cagó en Dios". Inadmisible a todas luces en quien posee un extensísimo vocabulario.

Pues lo he visto con muy poca educación. Hay palabras que no deben decirse y menos de forma pública.. no se pero algún tipo de penalización habría que haber. Que se contenga la lengua la próxima