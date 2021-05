Enrique del Pozo dice que pasó "una depresión por culpa de Antonio David" y se siente "decepcionado" con Rocío Carrasco

Enrique del Pozo se ha convertido en el nuevo colaborador de Viva la vida. En su debut, el tertuliano ha recordado su pasado con Antonio David Flores, con quien coincidió en programas como Crónicas marcianas.

"Pasé una gran depresión por culpa de Antonio David, tanto que me llevó a dejar la televisión", dijo Enrique del Pozo en su regreso a los platós. Su vuelta, por cierto, despertó una enorme expectación entre los colaboradores del programa de Telecinco.

"Rocío Jurado y José Ortega Cano le tenían verdadero pánico", dijo sobre Antonio David. Asimismo, recordó una conversación que tuvo con 'la más grande' en su casa. "Enrique, ¿Antonio David maltrata a mi hija?". Según cuenta el colaborador, la respuesta fue tajante: "No te puedo contestar a lo que tú a sabes". "Con eso me lo has dicho todo", le contestó Rocío Jurado.

Enrique del Pozo: "Estoy un poco decepcionado con Rocío Carrasco"

Enrique del Pozo también mandó un mensaje a Rocío Carrasco. "Estoy un poco decepcionado con Rocío Carrasco porque cuando alguien te defiende gratis y por ello es difamado, atacado y vilipendiado puedes agradecerlo ( ) Su madre sí me llamaba para darme las gracias por defenderla, pero en su documental he echado de menos que dijese algo sobre mí", dijo.