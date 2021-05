María Patiño da un giro sobre Rocío Carrasco y pide perdón a Carlota Corredera: "No nos mirábamos a los ojos"

María Patiño presentó este viernes en Deluxe y entrevistó a Carlota Corredera a propósito del documental de Rocío Carrasco. Durante la conversación, la conductora sorprendió con un inesperado discurso, fruto de su reflexión personal, sobre la actitud que había tenido en las últimas semanas respecto a la docuserie.

"Me he visto desprovista de herramientas", reconoció Patiño. "Creía que tenía conocimientos de lo que es la violencia de género. Pero no sabía lo que era la violencia vicaria, no sabía lo que era la luz de gas. No hablo de Rocío Carrasco, hablo de una terminología que para mí no existía", admitió la periodista.

"He cometido algunos errores que todavía no he solucionado. Espero que me lo hayan perdonado. Todavía tengo ganas que preguntar. Todavía tengo muchas dudas, pero voy a seguir aprendiendo con humildad", prosiguió María Patiño ante una Carlota Corredera con quien ha tenido duros enfrentamientos en plató durante las últimas semanas cuando comentaban el documental de Rocío Carrasco.

María Patiño, a Carlota Corredera: "No te lo he puesto fácil"

"Te quiero pedir mis más sinceras disculpas. No te lo he puesto fácil. A veces creo que he defendido más mi ego sin pensar en que había una tercera persona y eso me ha llevado a no sentirme bien conmigo misma. Lo necesitaba decir. Hemos vivido un distanciamiento, no nos mirábamos a los ojos, parecíamos dos desconocidas. Y hay algo que nos une: el 'no' a la violencia. Coño, ¿por qué nos hemos desunido si lo teníamos claro?", se preguntaba Patiño. "Sé que Carlota me va a dar la mano y no me va a soltar. Pero sí es cierto que entré demasiado y me encontré desnuda".

Carlota no pudo contener las lágrimas y mostró su emoción al escuchar a su compañera y amiga. "He vivido con la esperanza de que pasara lo que acaba de pasar. Te he echado de menos. Me alegro de que vuelvas y que vuelva yo también".