Diego Arrabal no volverá a 'Viva la vida': "Aún no me lo puedo creer"

Diego Arrabal, el popular colaborador de Viva la vida, no volverá al programa de los fines de semana de Telecinco. Su aparición del 16 de mayo en el espacio que presenta Emma García fue la última.

Así lo ha explicado el propio Diego Arrabal en un comentario que ha colgado en sus redes sociales y que ha desatado una ola de opiniones entre sus seguidores.

"Aún no me lo puedo creer. Tras casi 4 maravillosos años colaborando para Viva la vida, el pasado día 16 de mayo fue mi último programa. Después de tantos retos profesionales y proyectos llegó el momento de la despedida. Gracias", ha escrito en Twitter.

En Instagram, añadió algo más: "Aquí dejo amigos maravillosos con los que me gustaría seguir manteniendo el contacto. Me considero afortunado de haber colaborado con unos compañeros tan comprometidos. Por ello, me voy un poco triste porque os voy a echar mucho de menos, pero también contento por todo lo vivido y porque, estoy seguro, no podía haber tenido un trabajo mejor".

Diego Arrabal: "No me despiden, soy yo quien decide no seguir"

La reacción de sus fans provocó un movimiento de apoyo y crítica al programa. Incluso pidieron dejar de verlo hasta que volviese Arrabal. El hashtag #ApagónVivalaVida se hizo trending topic. Sin embargo, Arrabal colgó horas después otro mensaje en el que aclaraba la situación. "Quiero aclarar que en ningún momento me despiden de Viva la vida. Soy yo, exclusivamente yo, quien después de meditarlo mucho tomo la decisión de no seguir".