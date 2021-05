Pablo Motos explica su experiencia en el Zendal, qué vacuna le han puesto y por qué solo recibirá una dosis

Pablo Motos ya está vacunado. El presentador, que pasó el coronavirus hace unos meses, recibió este jueves el primer pinchazo y explicó todos los detalles en El Hormiguero, el programa que presenta.

"Estoy espectacular. Me han puesto Pfizer y ha sido una experiencia muy chula. Fui al Zendal, me dijeron que a las 12.01 me vacunaban y a esa hora me he vacunado", contó en el programa de Antena 3.

"Es un poco como ir a Lourdes porque hay una cola de gente como esperando un milagro. La gente ha sido muy cariñosa y, cuando sales, hay una euforia entre los vacunados, nos cruzábamos en el baño y lo comentábamos. Ha sido bonito", ha seguido el showman.

Pablo Motos es "pauta completa" con una sola dosis de Pfizer

Pablo Motos ha explicado que él "es pauta completa" con una sola dosis, "porque yo pasé el Covid". "A mí eso no me va a valer porque lo tuve hace un año", apuntó Juan del Val, que todavía no ha sido llamado para vacunarse. "Esta es la única solución. Sin vacuna no salimos de ésta y con vacuna, sí", añadió Motos.

