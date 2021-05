Los chistes sobre enanos y gordas de Joaquín por los que Pablo Motos tuvo que pedir perdón en 'El hormiguero'

Joaquín la lio en El hormiguero al contar un chiste que sabía que le podía meter en problemas, y que de hecho su mujer le había aconsejado que no lo hiciera. Sin embargo, Pablo Motos le dio permiso. "Tú me lo puedes dar, pero mañana la que me cae es chica...", dijo entre risas el capitán del Betis.

Después de contar uno cortito, el presentador le insistió: "Ahora me quedo yo con las ganas de saber cuál es el que te ha prohibido tu mujer". Motos pidió que lo contara "por petición del público"... y el futbolista aceptó.

Los chistes sobre enanos y gordas de Joaquín: "Me va a caer chica..."

"No tiene maldad alguna", se defendió Joaquín antes de contar un chiste sobre enanos. Al acabar, el valenciano tomó la palabra: "Desde aquí pedimos perdón, a toda España, a todo el mundo, a todos los conductores...".

Los chistes no acabaron aquí porque el futbolista contó otro, ahora, sobre gordos. Ambos, que insistieron en que todo esto es humor, no pudieron dejar de reír después.