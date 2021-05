El estridente tono del móvil de Raúl del Pozo interrumpe 'Espejo Público': "No sé cómo se apaga, hazlo tú"

El debate que estaban teniendo los colaboradores de Espejo Público sobre la división del PSOE por el posible indulto de Pedro Sánchez a los presos independentistas ha sido interrumpido en directo por el tono del teléfono móvil del periodista Raúl del Pozo.

Lea también: La pillada a Pedro Piqueras por culpa de un micrófono abierto tras un vídeo sobre Vox

El tertuliano, que no tenía el aparato en silencio, ha recibido una llamada en pleno programa y el sonido de un perro ladrando se ha colado. "Espera que Raúl amordaza al perro y cuando lo haya hecho seguimos hablando", ha dicho en tono de broma Susanna Griso.

Del Pozo ha esbozado una leve sonrisa al colgar la llamada. Sin embargo, a los pocos segundos después, el estridente tono ha vuelto a aparecer. "Espera, que ahora vienen las sirenas", se ha quejado la catalana. "Oye, Raúl, tu teléfono móvil hijo... Te lo voy a confiscar como hacen las seños en clases".

Se cuela en directo el tono del móvil de Raúl del Pozo: "¿Quién se pone el ladrido de su perro?"

"¿Te llama el Rey o qué?", ha preguntado ella a lo que él ha respondido: "No, no. ¡Qué coño me va a llamar!". "Ahí está el perro otra vez", ha dicho Griso mientras que Raúl no sabía poner el móvil en silencio. "¿Quién se pone el ladrido de su perro de tono?", ha insistido la presentadora.

Lea también: Pablo Motos aclara la situación de Tamara Falcó en 'El Hormiguero': falta por segunda semana

Algo apurado, el colaborador ha tenido que pedir ayudar a Susanna para que lo pusiera en silencio: "Es que no sé cómo se apaga, apágalo tú". Amablemente, Griso se ha levantado de su asiento para silenciar el móvil.