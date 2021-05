Koke desvela en 'La Resistencia' el troleo de Piqué en el Barça-Atlético: "Este chaval está 'chalao"

Koke Resurrección, futbolista del Atlético de Madrid, visitó este jueves La Resistencia de David Broncano. El flamante campeón de Liga regaló al presentador el brazalete de capitán y dos camisetas del club colchonero a Ricardo Castella y Grison.

Durante su visita, el programa conectó con Gerard Moreno y Dani Parejo para felicitarles por la Europa League. Además, Broncano aprovechó para agradecer al delantero groget al celebrar el gol en la final como prometió.

Koke, en 'La Resistencia': "Piqué es un fenómeno y le gusta vacilar"

Koke habló de la sorpresa que se llevó cuando vio que Luis Enrique no convocó a Sergio Ramos para la Eurocopa, en la que sí estará y desveló lo que le dijo Gérard Piqué en el encuentro que jugó el Atleti contra el Barça hace pocas semanas en el Camp Nou.

La foto se ha hecho viral: para evitar que Messi colara la falta por debajo de la barrera con un disparo raro, Koke se tumbó en el césped y Piqué se le acercó. "Geri, es un fenómeno y le gusta vacilar", dijo el rojiblanco.

"Me dijo: '¿Te imaginabas tomarte un gin tonic aquí, en el Camp Nou, como si estuvieras de vacaciones", reveló entre risas añadiendo que no supo reaccionar: "Yo diciendo 'por favor, que no meta gol' porque tiraba Messi, y le veo que se acerca y me dice eso. Y digo: 'Este chaval está chalao', pero bueno, hay que quererle así".

