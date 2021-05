La respuesta de Ana Rosa a los que dicen que se va de Telecinco a Antena 3

Ana Rosa Quintana ha sido entrevistada por Miquel Valls en el programa La Nueva Normalitat. Pese a que la charla se emite este viernes en Teve.cat, el contenido de la misma ya ha trascendido y es que la presentadora ha hablado sobre un rumor propio del run run diario de Twitter.

En los últimos días, algunos usuarios hablaron de la idea de que Ana Rosa pudiera dejar Telecinco al finalizar este curso televisivo para poner rumbo a Antena 3, con el objetivo de sustituir a Susanna Griso.

En dicha entrevista, la periodista ha sido rotunda a la hora de responder a una pregunta sobre este asunto. "El día que me vaya me iré a casa", declara Ana Rosa desmintiendo la notica e para insistir que es "muy feliz en Mediaset", tal y como recoge Lecturas, donde se adelanta parte del contenido.

Ana Rosa Quintana: "Soy una mujer de paz, hay que aceptar las críticas"

"Dudo que en otros sitios pueda tener la libertad que tengo en Mediaset y el respeto", asegura, sorprendida por el rumor que ha corrido por redes sociales: "Me enteré también por Twitter, no sé de dónde ha salido, pero no tiene ni pies ni cabeza".

Por último, Ana Rosa hace unas declaraciones que se podrían vincular a la guerra entre productoras que existe entre Unicorn Content con La Fábrica de la Tele por la docuserie de Rocío Carrasco. "Soy una mujer de paz, de hacer mi vida, mi programa, estar con mi gente... Hay que aceptar las críticas, no suelo entrar en polémicas e intento cuidar a los compañeros".

