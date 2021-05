Rotunda respuesta de Margarita del Val cuando Ana Rosa pregunta por el anuncio de las muertes por trombos con AstraZeneca

Ana Rosa Quintana ha sido muy crítica con el anuncio del Ministerio de Sanidad de las cuatro muertes que ha habido por trombos tras aplicar la segunda dosis de AtraZeneca. La noticia salta después de que se diera a elegir entre esta vacuna y Pfizer para los que se inyectaron Astrazeneca en el primer pinchazo. La mayoría ha preferido seguir con este preparado en vez de 'mezclar'.

"Ahora nos dicen que hay cuatro muertos por trombos", ha dicho la presentadora. "Esto es un poco asustar a la gente, según mi humilde opinión", ha continuado. "¿Sabemos si está demostrado que se han muerto por Astrazeneca y cuándo se han producido esas muertes?", ha preguntado. "Es una irresponsabilidad absoluta del Ministerio de Sanidad".

Ana Rosa Quintana ha preguntado sobre este asunto a Margarita del Val, investigadora del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que también tiene la primera dosis de AstraZeneca.

"La EMA recomienda una segunda dosis de AstraZeneca", ha recordado, al tiempo que ha apuntado que hay más estudios sobre aplicar ese segundo pinchazo y completar la pauta que combinar con Pfizer. "Yo no me siento con autoridad moral para recomendar a la gente que se ponga segunda dosis de Pfizer después de la primera de AstraZeneca sin tener datos de seguridad comparables" a los estudios que sí se han hecho con la pauta completa de AstraZeneca.

La respuesta de Margarita del Val sobre las noticias de las muertes por trombos con AstraZeneca

Del Val se ha mostrado muy rotunda cuando Ana Rosa le ha preguntado si no "hubiera sido más lógico que te pidieran el consentimiento para mezclara vacunas". "Sí", ha dicho muy clara.

"No se puede dejar la decisión de qué vacuna ponernos en manos de personas que no tiene la información. Quien la tiene es la EMA. No nos pueden poner a nosotros esa carga de elegir", ha insistido Margarita del Val.

Ana Rosa ha advertido sobre lo que puede pensar la gente cuando lea titulares sobre la muerte de cuatro personas por trombos. "¿Qué cree que producen esas noticias?". "Miedo, claramente. Ese es un problema importante. Hay que hacer transparencia y explicar que eso puede ocurrir y no ocultarlo, pero más allá de eso, de lo que tenemos que tener miedo, no es de las vacunas, sino de la Covid".