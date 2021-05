'Sálvame' se lanza a la yugular de Isabel Pantoja: "¡Qué poca vergüenza tienes!"

Telecinco ha vuelto a poner a la palestra a Isabel Pantoja, una vez que la primera entrega de la docuserie de Rocío Carrasco ha llegado a su fin. Este jueves, El programa de Ana Rosa sacaba a la luz el testimonio de Loli Pozo, una quiosquera que asegura que la tonadillera le debe 76.000 euros.

La mujer, que entabló una relación de amistad con Pantoja (llegó a estar en el parto de Kiko Rivera), les prestó el dinero para que no entrara en la cárcel. Ocho años más tarde, la jurado de Top Star sigue sin devolver dicha cantidad a esta anciana, que no señala que no tiene ni para pagar a alguien que "la cuide y la ayude en casa".

Sálvame se ha hecho eco de la entrevista que ha realizado Paloma García Pelayo a Loli y sus colaboradores no han tardado en lanzarse a la yugular de la Pantoja. "¡Devuélvele el dinero a esta señora, indecente!", ha soltado Belén Esteban en primer lugar.

Belén Esteban: "Isabel, ¿76.000 euros? ¿No te da vergüenza?"

"Isabel, ¿76.000 euros? ¿No te da vergüenza? Piensa que tú también tienes a tu madre", ha seguido diciendo la de Paracuellos poniendo el foco en sus seguidores: "Los fans, que en vez de pedir dinero para la cárcel, que lo pidan ahora para pagar a Loli".

Kiko Hernández, por su parte, ha sido más duro y hasta ha llegado a pedir que se le dé la vuelta a la fotografía de la tonadillera en el pasillo de las estrellas. "¡Qué poca vergüenza y dignidad tienes! ¿No te da vergüenza, que podía ser tu madre, tu abuela o algún allegado tuyo? Es una señora que apenas puede andar y está pidiendo algo que es suyo?".

María Patiño también ha querido sumarse a las críticas hacia Maribel: "Veo muy difícil que pueda remontar esta denuncia pública de una señora mayor que podría ser su propia madre y que vive de una pensión. No sé el futuro laboral que tendrá en mente, pero esto de cara a su futuro en el trabajo es insostenible".