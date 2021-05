El secreto de Rocío Flores que ha desvelado Alba Carrillo: "Es otra persona cuando no está su padre"

Al contrario que Ana Rosa Quintana, Sonsoles Ónega sí ha abordado en Ya es mediodía lo relatado por Rocío Carrasco en el último episodio de su docuserie en Telecinco. La presentadora ha analizado con sus colaboradores las duras palabras que lanzó la hija de Rocío Carrasco sobre la relación con su hija Rocío Flores.

Entre los tertulianos se encontraba Alba Carrillo, la cual compartió casa con Antonio David Flores en GH VIP 7. La modelo ha explicado que ella mandó un mensaje a Rocío Carrasco informándole de que su exmarido iba a participar en el reality. Eso sí, aunque se ha mostrado muy arrepentida, ha aclarado que no fue ella la que dio la noticia a Carrasco por la cual acabó intentando quitarse la vida.

A pesar de que sus comienzos no fueron del todo buenos, la madrileña intentó tomar distancia con lo que sabía sobre el exguardia civil: "Le di una oportunidad, igual he entrado demasiado killer... Voy a darle un voto de confianza en la convivencia y había momentos, en los que es tan manipulador, en que es tan embaucador que yo me tenía que levantar e irme... es un embaucador, ha trabajado tanto su papel que me va a acabar convenciendo hasta a mí que se perfectamente cuál es la realidad... Más allá de Rocío, le quise dar una oportunidad como persona y me di cuenta de cómo era", ha criticado.

"Antonio David trata a las personas como si fuéramos piezas, cosifica a las personas para sus fines, no se habla con nadie de los que eran sus amigos en la casa... Una vez que ha salido a toda la gente con la que era simpático, sus amigos, los ha dejado a un lado porque ya no los necesita", ha informado la que fuera segunda finalista de la séptima edición de GH VIP.

"Rocío Flores es otra persona cuando no está su padre"

Alba Carrillo también tuvo la oportunidad de escuchar la reacción de Rocío Carrasco a las imágenes de su hija Rocío Flores llorando por ella en Supervivientes 2020. "Quiero pensar que lo que sintió su hija allí, cuando estás en Supervivientes tienes los sentimientos a flor de piel... No quiero pensar que lo que hizo la hija era mentira", ha dicho convencida la madrileña.

Y es que Alba, que defiende que Rocío Flores es víctima de su padre, ha desvelado que en Honduras, al estar tan al límite, tu sensibilidad se multiplica por 100. "Si me hubiera llamado Feli, lo hubiera cogido", ha asegurado antes de desvelar algo sobre Rocío Flores que hasta ahora muy pocos conocían. ¿Cómo es la joven cuando no está con su Antonio David Flores?

La modelo maneja informaciones, procedentes de trabajadores de Gran Hermano, que le han confirmado que Rocío no actúa igual con el excolaborador de Sálvame delante: "Ella estaba lejos de su padre, me dicen que cuando no está el padre es otra persona, que ella quiere que el padre esté orgulloso de ella, entra en conflicto y es otra persona", ha desvelado.