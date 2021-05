El sorprendente aviso que Villarejo ha enviado a Risto Mejide: "Va a perder su apuesta"

Cuatro ha emitido este jueves la entrega 600 de Todo es mentira. Y para celebrarlo, el programa de Risto Mejide ha vivido una tarde especial en la que ha recibido un mensaje de un personaje muy popular que ha sorprendido a los espectadores del programa diario de Mediaset: José Manuel Villarejo.

El excomisario ha atendido a Fabián Pérez, reportero del programa de Cuatro, antes de entrar a declarar en el Congreso de los Diputados por la llamada Operación Kitchen. Durante su comparecencia, Villarejo ha señalado a la cúpula de la Policía con el PP por encargarle que captara al chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas y ha aludido al conocimiento que tendría del encargo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. "Dudo que lo desconociera el señor Rajoy", ha comentado.

Tras ver las imágenes de sus declaraciones, Todo es mentira ha informado a Risto Mejide de que Villarejo le ha enviado un aviso, haciéndose eco de la teoría que lanzó el presentador de Cuatro cuando el excomisario salió de la cárcel: "Tengo una apuesta: ¿Cuántos días va tardar este señor en fugarse? ¿Cuántos días? Una vez ya está fuera, con los contactos que este señor tiene, con lo que sabe, y la gente a la que puede apretar, ¿cuántos tiempo va a tardar en fugarse?", afirmó el publicista.

Después de recordar el momento, Marta Flich ha dado paso al mensaje de Villarejo: "Díganle ustedes al señor Risto que va a perder su apuesta de los días que iba a tardar en fugarme y esas cosas. Que no apueste que me voy a fugar, porque, seguramente, se fugarán otros. Yo jamás me voy a fugar, ¿de acuerdo?", declaró ante Fabián Pérez y las cámaras de Cuatro.

"Paga la mariscada", bromeó Castelo una vez devuelta la conexión con plató. "Esta es de las veces que me alegro perder, pero yo no me aposté nada, ¿eh? De todas formas, señor Villarejo, cuando usted quiera está invitado al programa. Se toma aquí un café conmigo, o con nosotros, y vemos a ver qué se cuenta", respondió Risto Mejide en un órdago al excomisario. "Y a ver quién graba a quién", bromeó Flich antes de que dieran paso a otros contenidos.