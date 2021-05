La mujer de Carlos Alba explota contra Alexia por lo que insinuó de su marido: "Ella no vale ni un pedo"

El Programa de Ana Rosa se ha puesto en contacto con la mujer de Carlos Alba después de que Alexia Rivas haya desenmascarado al concursante de Supervivientes revelando los constantes mensajes que le mandó a través de las redes sociales "durante tres años".

Sandra (así se llama la pareja del cocinero) ha descartado que su marido tuviera segundas intenciones en el hecho de escribirle a la exreportera de Socialité. "Si esos mensajes dice ella que los tiene, yo sé que mi marido manda mensajes a todo el mundo para cocinar, asegura la andaluza, que cree que el motivo era profesional.

Además, ha aprovechado la ocasión para poner en duda a Alexia Rivas: "Que ella dice que tiene otros mensajes, yo personalmente no me lo creo", aseguró antes de cargar duramente contra la periodista. "Cada uno es como es, pero Alexia no vale ni un pedo", ha asegurado.

La mujer de Carlos Alba estalla contra Alexia

Según Sandra, Alexia buscaba tener algo de protagonismo: "Era la primera vez que estaba en plató desde que salió de Honduras y de algo tenía que hablar", ha teorizado antes de dar la cara por su marido, el cual continúa concursando en la isla de Supervivientes.

Sandra ha criticado además que Alexia no haya agradecido lo bien que se portó Carlos con ella en sus momentos más difíciles en el reality. "No viene ni al caso, encima que le ha dado de comer, la ha estado cuidando cuando estuvo sin comer que parecía un pajarito, estuvo mala y estuvo Carlos pendiente de ella", ha recordado. "Encima va y le da esa puñalada por la espalda, ¿para qué? Para hacer daño a su familia, yo llevo 14 años con mi marido y a mí no me lo va a hacer", ha dicho la mujer, cerrando filas en torno al sevillano.