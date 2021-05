La llamada de Movistar+ a Emilio Aragón en pleno confinamiento: "Tenía el 'no' grabado en la frente"

"Había unanimidad de querer que Emilio Aragón volviera y solo faltaba una cosa: llamarle". Movistar+ ha conseguido recuperar a uno de los rostros históricos de la televisión. Lo hace con B.S.O., un programa que se estrena el próximo 2 de junio en #0. "Teníamos muchas esperanzas del 'sí' esta vez", ha dicho Fernando Jerez, director del canal, en la rueda de prensa a la que ha asistido ECOTEUVE.ES.

Lea también: Los primeros invitados de B.S.O, el nuevo programa de Emilio Aragón

La llamada se produjo el mes de mayo del año pasado. "Fernando me llamó un viernes y yo estaba confinado con mis nietos y con una de mis hijas. Honestamente, no tenía pensado volver porque estaba con otros proyectos", ha recordado Aragón. Fernando me dijo: 'Ya sé que tengo un no por delante', pero me preguntó si me apetecía hacer algo en televisión. Yo le contesté que 'muchas gracias, que me sentía muy halagado, pero que no'.

Sin embargo, el hijo de Miliki cambió de opinión en tan solo un fin de semana. "De alguna manera, yo tenía un 'no' grabado en la frente, pero llega un momento que ese 'no' se convirtió en un '¿por qué no?", ha asegurado revelando que su familia le aconsejó que hiciera un "paréntesis" en su camino.

Emilio Aragón: "He sido muy afortunado de recibir la llamada de Movistar+"

"Donde verdaderamente me enganchasteis fue la libertad con la que propusisteis: 'lo que quieras'. Y si hay algo de todos los que amamos la profesión, porque ante todo soy musico, es la posibilidad de hacer música en directo y de probar cosas nuevas. La respuesta fue un 'sí' el lunes siguiente. Fue un fin de semana, nada más", ha explicado. "He sido muy afortunado de recibir la llamada de Fernando".

Lea también: Movistar+ rueda una docuserie de Lola Flores con el apoyo de Lolita y Rosario

Posteriormente, Emilio Aragón se citó con la cúpula de Movistar+ para contar cuál era su proyecto. "En esa reunión, tú dijiste que solo podías hacer este programa en Movistar", ha recordado Álex Martínez Roig, director de Contenidos. "Nos esbozaste la idea del formato: contar la vida de las personas a través de la música. Se lo compramos al instante".

<p><p>

Entidades Emilio Aragón Actor en Médico de Familia Actor en Médico de Familia