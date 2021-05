Marc Giró recuerda en Telecinco que Mediaset "pagaba" a Antonio David y pregunta: "¿Vasile ha visto el documental?"

Telecinco emitió este miércoles el último capítulo del documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Marc Giró, uno de los colaboradores del programa, fue muy crítico con la manera en la que se había tratado a Rocío Carrasco en los platós antes de la emisión del documental y con el hecho de que Antonio David participase en los espacios desde los que se arremetía contra ella.

Giró no se cortó y recordó que "los mismos que producen este documental, le pagaban. Estaba contratado por esta cadena. O sea, que es un lío de cojones", comentó. "En Sálvame sois monstruos de las galletas y muchas veces no hay reflexión. Y si a eso le sumamos un contexto de machismo descomunal...", siguió.

El colaborador recuperó segundos después este argumento para recordar la responsabilidad de todos, incluidos los espectadores. "Antonio David cobraba, vosotros le pagabais y todos lo mirábamos desde casa, tocándonos los huevos y comiendo palomitas. Aquí somos responsables todos. y A los espectadores se nos tendría que caer la cara de vergüenza. Tendríamos que haber apagado la tele", espetó.

Marc Giró: "¿Paolo Vasile ha visto el documental?"

Marc Giró volvió a ser muy crítico en la segunda parte del debate, después de haber visto el final del documental. El colaborador pidió que lo que se ha visto durante las últimas semanas sirva para cambiar algo en televisión y, en concreto, en Mediaset, que es donde se emite la docuserie.

"¿Le va a servir a Mediaset de algo? En los despachos, más allá de la cúpula de Sálvame, hay intención de que esta cadena se convierta en la primera que haga periodismo o entretenimiento con perspectiva de género?", preguntó. "Porque el problema estructural es el machismo y el patriarcado", dijo. "¿Paolo Vasile ha visto el documental?", preguntó, mencionando al consejero delegado de Mediaset. "Que esto no se quede aquí y seamos solo los periodistas y titiriteros los que nos tiremos los trastos a la cabeza y que luego el espectáculo siga...", pidió. "¿Los poderosos están al tanto de lo que pasa en su cadena?", insistió.

"Los poderosos saben lo que se ponen en su cadena, que se llama Mediaset", reaccionó Belén Esteban, enfada. "¿Va a servir esto de algo realmente, sí o no?", volvió a preguntar Giró, que luego bromeó con una posible llamada en directo del consejero delegado de la cadena. "Ay, Paolo Vasile, que estoy despedido. Adiós", dijo mientras simulaba hablar por teléfono.

Carlota: "Que haya juicio y luego se decida el futuro profesional de Antonio David en esta cadena"

Carlota Corredera respondió a Giró. "Mediaset no es un ente abstracto, lo conformamos personas. Yo no sé lo que va a suceder a partir de mañana. Creo que todo lo que hemos aprendido, mi deseo es que no caiga en saco roto", dijo. "Mi compromiso es que yo voy a continuar todos los días que aparezca en pantalla con esta labor. En esta cadena ha habido libertad para contratar a quien se quiera, hablar de lo que se quiera y mí se me ha permitido decir que hay negacionistas en esta cadena. Se ha hecho desde la libertad que nos ha dado Mediaset", defendió la periodista.

Asimismo, Corredera explicó que su deseo es que "hubiese un juicio y se escuche a Rocío Carrasco. Y una vez haya sentencia, se decida el futuro profesional de Antonio David en esta cadena". El colaborador fue despedido de Sálvame y de todos los programas de Mediaset al día siguiente de emitir el primer capítulo del documental.