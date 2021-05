"¿Te sientes representado por el PSOE de Pedro Sánchez?": la reacción de Felipe González a la pregunta de Pablo Motos

La entrevista de Felipe González en El Hormiguero de Antena 3 tuvo una parte reservada a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Ante la pregunta de Pablo Motos, González reconoció que no habla con Pedro Sánchez desde que el actual líder del PSOE presentó en 2018 la moción de censura contra Rajoy.

"¿Te sientes representado por el PSOE de Pedro Sánchez?", preguntó el conductor de Antena 3. "Yo soy del PSOE, pase lo que pase", se limitó a responder Felipe González.

A continuación, amplió su explicación. "Me siento huérfano de representación, pero no me estoy refiriendo solo al PSOE. Busco con pasión que en un discurso del parlamento al que yo pueda aplaudir, como si es el de Teruel Existe, me da igual si es de mi cuerda. Es más me horroriza la política de bloques", dijo el político.

González ironiza con su voto en las elecciones en Madrid

Sobre las elecciones en Madrid, aseguró que votó al candidato socialista Ángel Gabilondo en las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid. "Yo le voté inmediatamente después del debate en televisión. Fui a Correos porque porque pensé que, igual, al día siguiente, podía decidir no votar", explicó. "Me asustó lo que estaba pasando y las descalificaciones".