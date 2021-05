'Sálvame' se mofa de Tamara Falcó con una nueva genial imitación de Josep Ferré: "Yo soy muy de derechas"

Josep Ferré ha vuelto a llevarse el aplauso de los colaboradores y espectadores de Sálvame. El actor ha irrumpido este miércoles en el plató de Telecinco con la parodia de un nuevo personaje: Tamara Falcó. Días después de liarla con su imitación de Carmen Borrego, el artista se ha metido en la piel de la hija de Isabel Preysler.

El sketch ha comenzado con Ferré recreando la escena en la que la marquesa de Griñón salió corriendo por las calles de Madrid para huir de la prensa: "Por favor, no voy a decir nada. Oye, que no. Oye... ¡Esto es propiedad privada! ¡Mami! Por favor, es que sois una pesadez. ¡My god! No tengo nada que decir", aseguró el imitador mientras corría delante de un croma.

Lea también: La youtuber Rocío Vidal arremete duramente contra Tamara Falcó y Miguel Bosé en La Sexta Noche

Finalmente, la Tamara Falcó de Telecinco entró en el plató, destacando lo pequeño que se ve todo en persona: "Desde casa el plató se ve different", soltó antes de decirle a Jorge Javier que es "la bomba". "Me he encomendado a todas las vírgenes, sobre todo a la de Lourdes", soltó Ferré ante las carcajadas de todos.

"Uy, me voy a sentar bien, que si no, los domingos me pegan bronca", señaló la falsa Falcó recolocando sus piernas en el asiento. Fue entonces cuando Jorge Javier le preguntó si comía los domingos con su familia: "O sea... eso ha cambiado un poco", comentó entre risas antes de lanzar un dardo a Mario Vargas Llosa. "Esto es una exclusiva, así que no lo contéis. A mí me gusta más Gabriel García Márquez, pero él no lo sabe, porque si no, me mata", aseguró a carcajadas.

Lea también: Tamara Falcó la vuelve a liar en El hormiguero: "No me quiero vacunar con AstraZeneca; esa también es mi libertad"

"Se llevaban muy mal", recordó el presentador. "Sabes que pasa, que izquierda, derecha, para adelante y para detrás", dijo irónica la socialité. "¿Tú dónde te sitúas? le preguntó Jorge Javier. "Yo siempre a la derecha del padre, ya lo sabes. Yo soy muy de derechas", dijo Ferré en boca de Tamara Falcó, imitando a la perfección sus gestos, sus expresiones y su tono de voz.

Entidades Jorge Javier Vázquez Presentador de televisión Presentador de televisión Tamara Falcó