Dakota estalla contra Ana Rosa por "clasista": "Nadie es más que nadie en esta vida"

Dakota Tárrega ha empezado su convivencia en Solos, el reality de Mitele Plus, dispuesta a arrasar con todo. La que fuera protagonista de Hermano Mayor no perdona que Ana Rosa Quintana salga ahora en defensa de Rocío Flores, cuando a ella la criticó en Supervivientes por ser conflictiva tras su paso por el programa de Pedro García Aguado.

Dakota ha atacado a la presentadora de Telecinco en una conversación con Dani Santos, su compañero de piso. Los dos han empezado hablando de telenovelas. "Rubí era muy mala", ha asegurado él a lo que ella ha apostillado "pero te enganchaba".

"Es que la gente mala engancha", ha dicho Dani a lo que Dakota ha matizado que no todos los malos enganchan en clara alusión a Rocío Flores: "No voy a mencionar nombres, no engancha pero interesa. Está el tema de moda".

La brutal rajada de Dakota sobre Ana Rosa Quintana

Acto seguido, Dani se ha preguntado si le mandaban "un beso a Ana Rosa". "Venga, un besito y corazones cariño. Me caes tan bien...", ha replicado ella en tono irónico a lo que él ha dicho: "Oye, AR es como alguien importante".

"Nadie es más que nadie en esta vida", ha asegurado por su parte Dakota sin cortarse, que ha insistido: "Puedes ser todo lo elegante que tú quieras pero un poquito clasista también, ¿eh?". Ha sido entonces cuando la joven ha recordado lo crítica que fue Ana Rosa cuando ella concursó en Supervivientes.

"Es que tú no puedes criticar a una persona y a otra persona que ha actuado peor que yo venerarla. No se puede eso", ha dicho para añadir después: "Es que si yo hubiera sido a lo mejor la sobrina de la princesa y hubiera tenido mis problemas, hubiera sido una divinidad de persona. ¿Tú me entiendes?". Dakota ha terminado su rajada con un sonoro "¡qué le den!".