Jorge Javier se mete en un "charco" y lanza un dardo envenenado a Antena 3 por el estreno de 'Mask Singer'

Jorge Javier Vázquez aprovechó este martes para lanzar un tirito a Antena 3 después de conocer los resultados de la batalla en audiencia de este lunes, en el que el estreno de la segunda edición de Mask Singer compitió con una nueva entrega de Supervivientes: Conexión Honduras.

El reality de Telecinco consiguió la victoria al obtener el 20,5% de share, mientras que el programa que descubrió a La Toya Jackson debajo de la máscara de Menina se tuvo que conformar con el 16,7%, más de diez puntos menos que en su debut en España hace unos meses (27,4%).

El 'misil' de Jorge Javier a Antena 3: "El caso es que Telecinco ganó"

Jorge Javier tomó la palabra en mitad de Sálvame para dar la "enhorabuena al equipo de Supervivientes porque en una noche complicadísima fueron líderes de audiencia". El programa que pilotó Jordi González también supero a la primera semifinal de The Dancer en La 1.

La cosa no acabó ahí porque el catalán quiso ahondar en la herida con un mensaje un tanto irónico. "¿Me meto en un chardo?", preguntó. "Me ha sorprendido cómo han recogido los periódicos lo que pasó anoche. No hay más que meterse en los principales portales y ver lo que dice uno y el otro. El caso es que Telecinco ganó".

