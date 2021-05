"Has quedado como un idiota": Monedero arremete contra Risto Mejide por culpar a Iglesias de la crisis de Ceuta

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha atizado a Risto Mejide por Twitter después de que el publicista señalara a Pablo Iglesias como el responsable de la crisis humanitaria y migratoria de Ceuta. Lo hizo desde su programa en Cuatro, Todo es mentira.

El presentador rescató un tuit del exvicepresidente del Gobierno citando unas palabras del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 1995 pidiendo un referéndum para la libre determinación del Sáhara Occidental. "Detrás de ese chantaje hay una chapuza política que hay que denunciar", dijo muy serio Mejide.

Risto, que se convirtió en en trending topic después de hacerse viral el fragmento en cuestión, recibió muchísimas críticas por culpar a Iglesias de la crisis migratoria, incluida la de Quequé. El humorista le llamó "subnormal", a lo que luego el publicista respondió.

Pues bien, ahora, Monedero ha querido desmontar el polémico discurso de Risto con un montaje en el que se incluyen fragmentos del rey Felipe VI y portavoces del PP, Ciudadanos y Vox, defendiendo la libre determinación del Sahara Occidental.

El vídeo también rescata el momento en el que Mejide responde al insulto de Quequé. "Hombre, subnormal no, aunque insistas en ello. Pero de boca chancla te maltratas como sueles", versa el texto escrito por Monedero, que acompaña a las imágenes en cuestión.

"De cualquier forma, esa palabra está fea y no la usamos. Pero que has quedado como un idiota, ya te digo. Mándate unos mariachis, Risto", concluye el mensaje del politólogo y colaborador habitual del programa de Joaquín Prat, Cuatro al día.

