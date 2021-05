Rocío Flores saca las garras por Olga Moreno tras lo que dijo de ella en 'Supervivientes': "Somos sus niños, es lo que hay"

Ana Rosa Quintana ha vuelto a convocar a Rocío Flores para que participe en la sección de su programa dedicada a comentar la última hora sobre Supervivientes 2021. Allí, la hija de Rocío Carrasco se ha enfrentado a las imágenes de lo que ha hecho y dicho en la isla Olga Moreno, la mujer de su padre Antonio David Flores.

Rocío Flores ha cargado duramente contra los que se muestran muy críticos con Olga y ha sacado las garras en Telecinco para defenderla asegurando que ella "no ha arremetido contra alguien". "Lo que hace en ese vídeo es contestar a Silvia la pregunta que le hace Jorge en Palapa, en ningún momento la he visto meter caña a absolutamente nadie", ha declarado, ignorando las pullas que ha ido lanzando contra su madre.

"Somos una familia unida": Rocío Flores da la cara por Olga en Telecinco

"Y lo que dice es la realidad, somos una familia unida", ha reivindicado Flores antes de que Lequio la interrumpiera para destacar el "profesionalismo" con el que Olga habla de ella y el conflicto de su familia. "Las lágrimas son marca de la casa porque también tu padre se pasó el 'GH VIP' llorando", condenó el italiano. "Mi padre estaba con medicación", le respondió muy seria la joven.

"Lo de las lágrimas de Olga y que diga 'mis niños', yo lo siento muchísimo, somos una familia, llevamos 20 años unidos, ella nos ha tratado como sus hijos, exactamente igual que a su hija, y es lo que hay, para ella somos sus niños", ha defendido. "Tú entiendes que esto puede ofender a tu madre, a mí me molestaría", le hizo saber Lequio. "A mí no es al que tienes que preguntar eso, no te puedo contestar", respondió escueta la tertuliana.