La dura crítica de Erundino Alonso ('¡Boom!') contra 'Pasapalabra': "Descentran mucho al concursante"

Erundino Alonso, que hizo historia con Los Lobos de ¡Boom! al alzarse con el mayor bote de la historia de la televisión, ha sorprendido estos días con unas declaraciones en las que se muestra muy sincero a la hora de valorar su paso por los diferentes concursos de la pequeña pantalla.

Y es que, aunque actualmente participa en El Cazador, el manchego ha participado ya en otros formatos, como el mencionado ¡Boom!, Quién quiere ser millonario o Saber y ganar. Sobre este último, Alonso se muestra arrepentido por la forma en la que afrontó la que fue su primera experiencia ante las cámaras. "Tengo un recuerdo ligeramente agridulce de Saber y ganar porque, sinceramente, fui con lo puesto allí. No me preparé nada absolutamente, me lo tomé como un divertimento porque no tenía ni la menor idea de que pudiera acabar dedicándome a esto", ha valorado en palabras a El Confidencial.

"Eso fue el comienzo de todo, una etapa muy bonita porque estuve el suficiente tiempo como para poder disfrutar, pero cuando me fui de allí lo hice con la sensación agridulce de no habérmelo tomado más en serio. Fui un poco pardillo, pero luego he tenido la suerte de tener segundas oportunidades y las he sabido aprovechar. Tanto en mi paso por el programa normal como por 'Los magníficos', donde por una cuestión del formato, de número y casualidad, no pasé a la final pese a tener la segunda mayor puntuación", ha añadido, valorando que gracias a este programa pudo ir luego a ¡Boom! junto a otros compañeros.

El palo de Erundino Alonso a 'Pasapalabra': "No me gusta"

De este modo, Pasapalabra sería el gran concurso que aún no ha pisado el manchego. Y es que, aunque hace unos meses Alonso reconoció a ECOTEUVE.ES que "no le interesa" el programa de Antena 3, ahora ha explicado los motivos por los que, a priori, no participaría en este histórico formato: "Pasapalabra, como formato de concurso, a mí no me gusta. Salen ahí los famosos, que realmente no están concursando y creo que descentran mucho al participante", ha criticado.

"Luego el rosco en sí no deja tiempo a recrearte en absoluto, sin apenas explicaciones aunque, ahora, Roberto Leal explica alguna cosita de la mano de la RAE", admite Alonso, que cree que Leal aclara menos dudas de las que debería. "Creo que como formato 'Saber y ganar' es el más deseado por todos los que son muy concurseros y creo que ese es su éxito", zanjaba.

A pesar de todo, Alonso no le cierra las puertas al concurso de Atresmedia: "Cuando te dedicas a los concursos todo te da una cierta curiosidad. Lo que sí digo es que me gusta menos o se adecúa menos a lo que busco en un concurso, pero igual participaría, por qué no. Esto es como viajar, la gente a la que le gusta viajar también visita sitios que no son los más bonitos del mundo. A mí me pasaría con esto algo parecido. Me gustan los concursos y muchas veces veo Pasapalabra. No es el formato que más me gusta, pero quizá sí iría", ha acabado diciendo.