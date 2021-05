Una soltera de 'First Dates' adivina el tamaño del pene de su cita nada más conocerlo: "Sé cómo está dotado"

Cinco años después de su estreno en Cuatro, los participantes de First Dates siguen sorprendiendo a la audiencia del programa con sus vivencias e historias personales. Este martes, una de las solteras que se atrevió a buscar el amor en el dating show de Mediaset dejó a todos en shock al desvelar el increíble don que afirma poseer.

"Cuando se trata de conocer a un chico, ¿tu intuición es buena?", empezó preguntándole Carlos Sobera a Miriam, interesado por cómo le había ido en el amor antes de meterse en esta cita a ciegas. "Sí, yo sé, literal, cuando conozco a alguien si va a ser compatible conmigo. ¿Por qué? Porque yo básicamente al ver a un chico sé cómo va a estar dotado. Al verle ya sé si va a ser grande o pequeño", soltó de buenas a primeras la participante.

Lea también: Rafael sorprende a todos en 'First Dates': "Soy de la Falange, maricón, rumano y adoptado"

Carlos Sobera y Matías Roure se quedaron impactados con lo que acababan de escuchar y sus caras lo reflejaban todo: "¿Me estás hablando del tamaño del miembro viril?", acertó a preguntar el presentador, atónito y desconcertado ante la información que le acababa de proporcionar la joven. "¿Pero esto lo has comprobado luego? ¿Lo probamos con tu cita? Te lo voy a preguntar justo antes de que os lleve a vuestra mesa", la retó el camarero del local.

Una joven intenta adivinar el tamaño del pene de su cita

Miriam aceptó el reto: "Vale, Carlos. Yo espero que me guste. A mí los chicos me gustan muy grandes, porque yo soy una chica alta. Me gustan los chicos que sean mucho más grandes que yo en general", aseguró la chica antes de explicar a cámara su especial talento. "Yo es que me fijo en todo. Aparte del tamaño aparente, que puede engañar bastante, me fijo también en los gestos, la forma de actuar, su seguridad, simplemente también en la forma del cuerpo... es un cúmulo de cosas que al final me hacen saberlo. Considero que somos tres en la relación porque el tamaño del miembro es bastante importante y si eso no funciona no podemos ser ni dos ni tres", declaró.

Lea también: Una soltera de 'First Dates' busca a un chico con aspecto de 'rave' y se topa con el doble de Santiago Abascal

Minutos después entró Antonio en escena, despertando la curiosidad de los presentes: "He visto que el chico era moreno, y la verdad que entra dentro de mi prototipo. Me llama bastante la atención. La parte mala es que, dentro de los chicos grandes que me gustan, no cumplía con mis expectativas", valoró la soltera. En ese momento Sobera le pregutnó "por el próximo número del bingo". Miriam respondió que "16 o 17".

Durante la velada, Miriam sacó el tema a relucir y Antonio aseguró sentirse "muy contento y muy cómodo" con el tamaño de su pene. Fue entonces cuando Miriam varió su estimación: "Creo que le he subestimado y que va a ser un poquito más". A pesar de ello, Miriam terminó declinando una segunda cita con Antonio, ya que no era su prototipo físico.