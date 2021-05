El desprecio de Rocío Flores a Dakota en 'Supervivientes': "Paso de entrar en su rol"

Después de informar a los espectadores de la evacuación de urgencia de Melyssa Pinto de la isla, Supervivientes 2021 vivió una noche que se volvió de lo más tensa durante algunos compases del programa. Todo ello, a raíz del crudo choque que protagonizaron Rocío Flores y Dakota Tárraga en el plató de Telecinco.

Todo se desencadenó después de que la hija de Antonio David Flores comentara un vídeo sobre el desencuentro que vivieron Olga Moreno y Tom Brusse. El enfrentamiento se desató por el rol de "Señorita Rottenmeier" -así le han apodado sus compañeros- que le fue asignado por azar al marroquí el pasado lunes y con el que debe vigilar que todo el mundo cumple con sus labores en la isla.

"Me parece demasiado prepotente, chulo y sobrado. Me parece que se sobra bastante, porque Olga no le ha faltado el respeto en ningún momento. Luego, por otra parte, se va viendo las estrategias que va usando cada uno", se quejó Rocío Flores, que reivindicó el "buen compañerismo que está demostrando su madrastra en el reality.

El choque de Dakota y Rocío Flores en 'Supervivientes'

Acto seguido, Sobera dio el turno de palabra a Dakota: "Yo veo lo que ha dicho Rocío bien, pero no le veo tanto compañerismo a Olga con Valeria", destacó. "En el vídeo anterior fue la única que dijo que Valeria repartiera", defendió la hija de Rocío Carrasco, a la que Dakota recordó que repartió Valeria porque le tocaba hacerlo. "No fue así, porque Tom, de Rottenmeier, se lo ha ordenado. ¿Has visto el vídeo?", le preguntó la participante de Hermano Mayor.

En ese momento, Rocío Flores hizo un gesto de desprecio a Dakota que muy pocos entendieron en el plató de Telecinco. La hija de Antonio David ignoró a su compañera, produciéndose un silencio incómodo en el programa: "Puedes decirle sí o no. Así de fácil, Rocío", interrumpió Sobera. "Es que paso, porque es entrar en su rol y me niego", soltó la joven. "¿En qué rol?", preguntó su compañera. "En ninguno", replicó Rocío. "Yo estoy hablando contigo perfectamente", le hizo saber Dakota antes de que Sobera decidiera dar la palabra a Rafa Mora.