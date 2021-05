Melyssa Pinto, evacuada de urgencia de 'Supervivientes 2021': el problema que ha hecho peligrar su continuidad en el reality

Carlos Sobera arrancó este martes el Tierra de Nadie de Supervivientes 2021 informando a los espectadores de que uno de los concursantes había tenido que ser evacuado de la isla debido a un problema de salud. Se trataba de Melyssa Pinto, la cual tuvo que separarse del grupo para ser atendida por los médicos.

"Está bien, pero ha tenido que ser atendida por el servicio médico del programa", ha aclarado el presentador antes de dar paso a unas imágenes de los malos días que ha pasado la catalana debido a un problema estomacal. "Hasta el agua me da ganas de vomitar, no me puede estar pasando esto. No puedo estar en pie", decía muy débil a Olga Moreno.

Melyssa se quejaba continuamente de fuertes dolores en el abdomen, acompañados de un malestar general que no mejoraba con la ingesta de comida. Por este motivo, la organización decidió sacarla en una barca de Cabeza de León para que la vieran los especialistas.

Melyssa rompe a llorar tras ser evacuada

Para conocer la última hora sobre su estado de salud, Sobera realizó una conexión en directo con Melyssa, que se encontraba en la 'enfermería' que el programa ha habilitado para ella en la llamada cabaña presidencial. Pinto empezó contando que su salud no ha mejorado: "He pasado mala noche. He intentado comer un poco de arroz, pero tengo el estómago cerrado. Todo lo que expulsa mi cuerpo no lo estoy recuperando bien", ha explicado.

En ese momento, Sobera aprovechó para leer el parte médico de la robinsona: "La pasada noche sufriste un cuadro de gastroenteritis aguda, lo que te ha provocado intolerancia a los líquidos y a los sólidos", ha aclarado. "Para evitar que te deshidrates, observarán tu evolución a ver cómo respondes al tratamiento médico. Debes quedarte en observación al menos una noche con una dieta estricta de pescado y arroz para poder tomarte la medicación", ha añadido, recordando a la audiencia que, a pesar de todo, Melyssa vivirá "en las mismas condiciones" que sus compañeros.

Finalmente, Sobera le intentó dar un chute de ánimo dedicándole el aplauso de los familiares y comentaristas presentes en el plató de Telecinco. "Necesitamos verte más animada, que lo vas a estar en cuanto se te pase. Te mandamos todo nuestro cariño y queremos que te vengas arriba y sigas disfrutando lo que te queda de concurso", le dijo el presentador. "Lo voy a conseguir y mi familia que no se preocupe, que voy a estar bien", sentenció Melyssa totalmente derrumbada.