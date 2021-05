"¿No ves a Ana Rosa?": María Teresa Campos descoloca a Pablo Motos con su respuesta sobre su compañera de Telecinco

María Teresa Campos regresó este martes a El Hormiguero de Antena 3, una presencia que despertó un morbo notable por ser una presentadora de Telecinco, la cadena rival. "Me han dado permiso", dijo la periodista. "Igual explota algo esta noche", bromeó Motos sobre la presencia de un rostro de Mediaset en Atresmedia.

Precisamente, uno de los momentos más jugosos se produjo cuando María Teresa Campos habló de su rutina por las mañanas, cuando dijo que veía el informativo de las 7 de las 8 -"no es el de tu cadena"- y luego explicó que "cambiaba" de canal.

Pablo Motos estuvo rápido. "Si ves una cadena que no es la mía y cambias... Si estabas viendo tu cadena y cambias, dejas de ver tu cadena. ¿No ves a Ana Rosa?", preguntó el presentador.

El dardo de María Teresa Campos a Ana Rosa Quintana

"Veo el principio", soltó Campos. "El programa es estupendo y ella no hay ni que valorarla, porque está súper valorada. Es una persona que tiene un nombre y lo tendrá todo el tiempo que esté en televisión. Yo no sé los años que tendrá, pero cuando fui hace unos años me dijo: 'Lo que tengo muy claro es que yo con tu edad -con la que tiene ella ahora- ya no voy a estar en la televisión".

En cualquier caso, María Teresa Campos admitió que a los presentadores los retiran "el público". La presentadora, por cierto, recordó que tiene pendiente volver a Telecinco con más entregas de La Campos Móvil, el espacio de entrevistas que solo emitió una entrega con Isabel Díaz Ayuso. "Estoy esperando a que lo vuelvan a poner en marcha".

María Tersa Campos cambia de canal cuando empieza el programa de Ana Rosa #CamposEH pic.twitter.com/rC2pA4s09l — Diego ???? (@diegobferrandez) May 25, 2021