El durísimo contenido del último episodio de la docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco

Rocío Carrasco retorna este miércoles al Punto de partida, título de la última entrega de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva y, a su vez, de otro de los temas más recordados del repertorio musical de su madre que simboliza a la perfección la evolución del relato.

En ella, Rocío vuelve a los años más recientes para ahondar sobre cómo algunos acontecimientos en forma de participación en realities, otros programas y otros medios de comunicación por parte de su exmarido y su hija influyeron en su estado psicológico de salud.

Tal y como muestra el adelanto del capítulo, Carrasco no se cree las lágrimas de su hija en Supervivientes. "No me hace bien verlo porque sé que no es real. ¿Cuándo está aquí su madre es Olga y cuando se va su madre soy yo?", dice.

Así será el episodio final de la docuserie de Rocío Carrasco en Telecinco

El testimonio de Rocío Carrasco en este episodio arrancará en agosto de 2019, cuando se produce un hecho clave que cambia por completo el rumbo de su vida y continuará con la descripción de acontecimientos que han tenido lugar hasta el pasado mes de julio de 2020.

A lo largo de la noche, la protagonista intervendrá en directo a través de una conexión en directo con el plató del programa que, una vez más, estará presentado por Carlota Corredera.

El episodio, que será emitido en dos partes, será analizado por Ana Bernal-Triviño, Paloma García Pelayo, Marc Giró, Sonia Cervantes y Alba Carrillo, entre otros colaboradores.

Este miércoles a las 22:00h en @telecincoes llega el último episodio de la serie documental

? PUNTO DE PARTIDA ?

El episodio más esclarecedor y más duro hasta la fecha. pic.twitter.com/fEaxrsCSF3 — ROCÍO, contar la verdad para seguir viva (@rocioseguirviva) May 24, 2021