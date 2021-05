Risto Mejide anuncia el fichaje de Pilar Rahola tras la espantada de Marcos de Quinto en 'Todo es mentira'

Risto Mejide ha comunicado este martes a la audiencia de Todo es mentira el fichaje de Pilar Rahola como nueva analista del programa. La periodista ya había intervenido este lunes para explicar cómo se había producido su despido fulminante de La Vanguardia.

En contra del criterio de su director, según ha explicado, el publicista ha precipitado la noticia después del abandono en directo de Marcos de Quinto tras ser abroncado por no respetar los turnos de palabra.

Risto Mejide rescata a Pilar Rahola tras ser despedida de 'La Vanguardia'

El anuncio de la incorporación de Rahola ha provocado las bromas, como esta de Miguel Lago: "Me quitas a un español de bien y me traes a una conspiradora contra la Constitución".

"Sí, sí. Para que veáis que no solo somos independientes sino que además no tenemos criterio, vamos de Marcos de Quinto a Pilar Rahola y aquí no ha pasado nada", ha dicho Mejide. Hay que decir que la periodista ya era una habitual del formato, aunque siempre intervenía a través de videollamada.

Lea también: Monumental discusión entre Risto Mejide y Pilar Rahola a gritos: "¡No te lo acepto!"

La exdiputada independentista achacó su fulminante despido del medio catalán a "motivos ideológicos y políticos". Con Rahola, Todo es mentira sigue los pasos de otros fichajes de políticos: Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, Juan Carlos Girauta...