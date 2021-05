"No me enfado contigo, ¿eh?": Pablo Díaz pide perdón a Roberto Leal tras perder los nervios en 'Pasapalabra'

Pablo Díaz se mostró este lunes un tanto nervioso durante toda la emisión de Pasapalabra. El concursante vivió con tensión el Rosco y acabó pidiendo perdón a Roberto Leal después de hacer un exabrupto cuando este le leyó una de las definiciones de la prueba.

El primer sobresalto del canario llegó durante la sopa de letras. En uno de los paneles, Pablo logró acertar dos de las tres palabras escondidas y pasó el turno cuando apenas le quedaban 8 segundos de tiempo. Nada más pasar, se dio cuenta de cual era la que le faltaba y comenzó a dar golpes en la mesa para que le pasaran el turno.

Lea también: "¡Insufrible!": Pasapalabra desquicia a los espectadores con la estrategia más criticada de Pablo Díaz y Javier Dávila

Sin embargo, ni Miki Molina, ni Supremme De Luxe, captaron la orden del joven y su respuesta no llegó a entrar. Fue entonces cuando, ante las risas de todos, Pablo se disculpó por su ataque de nervios. "Perdón, es que he visto que quedaban cuatro segundos y vi que era Lorca", se explicó el violinista, al que Roberto confirmó que la tercera palabra no había entrado.

La palabra con F que se le atragantó a Pablo Díaz

No fue el único momento de tensión de la tarde. Durante el Rosco, una de las definiciones acabó atragantándosele: "Con la F: ave palmípeda también conocida como pato negro, con el pico ancho y robusto y cerca de un metro de envergadura", leyó varias veces Roberto Leal mientras Pablo se ofuscaba cada vez que daba una vuelta al rosco y volvía a escuchar esta pregunta.

En un momento dado, Pablo hizo un gesto de rabia que se vio obligado a explicar: "No me enfado contigo, eh, es conmigo", le hizo saber enseguida a Roberto Leal. "Entiendo que no, ¿pero qué te pasa?", preguntó el presentador. "Perdona es que esta es de las que he estudiado un montón, pero un montón. Y fijo que la he estudiado en el stream, es una palabra corta de dos sílabas, pero no me acuerdo. Perdón... cosas mías", argumentó el violinista, que no paraba de rezongar.

Lea también: Marta Terrasa (Pasapalabra) se sincera sobre Pablo Díaz: "Es muy complicado"

Finalmente, tras pasar varias veces, y siendo consciente de que tenía ventaja sobre Javier, Pablo se lanzó a contestarla, consciente de que no tenía la respuesta correcta. "Voy a decir algo que no es solo para ver cuál es la respuesta. Como puedo cometer un fallo, que el resultado es el mismo, quiero saberlo", advirtió antes de decir "funa". Leal le confirmó su error, informándole de que la palabra que buscaban era 'fusca'. "¡Ay, la dije!", gritó el concursante, que a pesar de todo, logró imponerse a su rival, enviándolo a la silla azul del programa.