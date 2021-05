Simeone, el Real Madrid y Gasol tendrán su propia docuserie en Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha celebrado hoy en Madrid un panel virtual presentado por Ainhoa Arbizu y con la presencia de Ricardo Cabornero, Head of Prime Video Content, Spain, para presentar las próximas incorporaciones a su amplio catálogo de producciones documentales deportivas.

Durante el evento se han presentado cuatro nuevas docuseries exclusivas sobre Pau Gasol, Diego Simeone, Carlos Sainz y La Leyenda Blanca, una docuserie que recorrerá la historia del Real Madrid, así como una nueva película documental sobre Severiano Ballesteros que se estrenará el próximo 4 de junio.

Además, se han confirmado las fechas de estreno de otras tres producciones ya anunciadas: la segunda temporada de la serie que sigue a Fernando Alonso en su vuelta a la Fórmula 1, Fernando, que se estrenará el 27 de agosto; Rafa Nadal Academy el 17 de septiembre, y la esperada La Familia que llegará a Prime Video el 13 de julio, todos estrenos en exclusiva.

Lea también: Amazon trae a España 'Nine Perfect Strangers', la nueva serie de Nicole Kidman

"La forma de consumir deporte está cambiando y el interés por conocer al deportista fuera del terreno de juego es una demanda cada vez mayor", afirmó Chris Bird, Head of Prime Video Content EU, Amazon. "Desde Prime Video queremos dar respuesta a esta demanda con contenido cada vez más especializado, de calidad y abarcando una amplia variedad de disciplinas. Estamos entusiasmados con poder llevar el legado de estos increíbles deportistas a los hogares de nuestros miembros Prime y transmitir la gran pasión por el deporte que nos identifica".

"Queremos ofrecer a nuestra audiencia contenidos de calidad de la mano de los mejores atletas a nivel mundial y esto incluye a las figuras deportivas más admiradas de nuestro país", continuó Ricardo Cabornero, Head of Prime Video Content, Spain. "Estamos comprometidos con seguir apostando por proyectos cuya diversidad enriquezca nuestro catálogo y la experiencia de nuestros clientes ofreciendo una visión exclusiva de la vida de estas grandes figuras. España se ha consolidado como cantera de grandes campeones y esto nos permite ofrecer a nuestros miembros Prime las mejores historias contadas en primera persona".

Simeone. Vivir partido a partido

Amazon Prime Video estrenará la docuserie Amazon Exclusive Simeone. Vivir partido a partido, sobre la carrera de Diego Pablo Simeone a nivel mundial exceptuando India, Japón y China en 2022.

Diego Pablo Simeone ha creado a lo largo de casi tres de?cadas como jugador y entrenador una manera u?nica y mundialmente reconocible de entender el fu?tbol. El "cholismo" tiene mucho ma?s de filosofi?a de vida que de estrategia de juego, es un conjunto de valores y herramientas que nuestro protagonista ha ido reuniendo a lo largo de su carrera a base de observacio?n y mucho trabajo para poder enfrentar las dificultades, aprendiendo de las victorias y sobre todo de las derrotas. Pasamos una temporada u?nica al lado de Diego Pablo Simeone para descubrir el secreto de un e?xito que ha empezado a escribir la historia de su legado.

Simeone. Vivir partido a partido es una producción de TBS y Wakai Sports exclusiva para Prime Video que se estrenará próximamente en el servicio.

Docuserie sin título sobre Pau Gasol

La próxima inclusión al reputado catálogo de contenido deportivo documental de Prime Video, la docuserie aún sin título sobre Pau Gasol, es una producción de cuatro episodios que narra la trayectoria de Gasol en su última etapa como jugador profesional. El último partido de Gasol en la NBA fue en marzo de 2019. En mayo de ese año, se sometió a una cirugía para reparar una fractura en su pie izquierdo y ha estado trabajando para volver a la cancha desde entonces. El pasado mes de marzo, Gasol volvió a firmar con el FC Barcelona, donde comenzó su carrera profesional hace más de 20 años, mientras se prepara para perseguir una esquiva medalla de oro olímpica en Tokio este verano. La serie mostrará cómo un deportista de élite se despide del juego que conoce y ama, luchando contra las cicatrices físicas, los retos emocionales, el legado personal, así como gestiona los nuevos compromisos familiares.

Gasol, uno de los deportistas españoles más reputados de todos los tiempos, comenzó su carrera en Barcelona antes de irse a la NBA en 2001. Además de su histórica carrera en EEUU, es dos veces campeón de la Liga ACB con el FC Barcelona y también ha conseguido tres medallas olímpicas (dos de plata y una de bronce) como miembro de la selección española de baloncesto.

Lea también: Esperanza Aguirre ya cocina para Amazon con Soy una pringada, Joan Capdevila y James Rhodes

La docuserie aún sin título sobre Pau Gasol es una producción de PG Productions, RTG Features y Think450, dirigida por Oriol Bosch (Andrés Iniesta: El Héroe Inesperado). La producción Amazon Exclusive se estrenará en Prime Video en más de 240 países y territorios próximamente.

Sainz. Vivir para competir

Una temporada irrepetible al lado de Carlos Sainz con el desafi?o de conseguir el éxito en la prueba más exigente del motor: el Rally Dakar. En esta docuserie conoceremos la carrera de una leyenda presente en la alta competicio?n desde hace ma?s de treinta an?os, ganador de dos campeonatos mundiales, tres ti?tulos en el Rally Dakar y considerado el mejor piloto de rally de la historia. Los miembros Prime serán testigos de su trabajo, esfuerzo y dedicación y de la especial relación familiar que mantiene con su hijo Carlos, piloto de Fórmula 1.

La docuserie Amazon Exclusive, producida por TBS en colaboración con Red Bull, se estrenará en Prime Video en más de 240 países próximamente.

La Leyenda Blanca

Amazon Prime Video, de la mano de Morrigan Films y Onza Entertainment, ha presentado hoy La Leyenda Blanca, una serie documental Amazon Exclusive sobre el Real Madrid Club de Fútbol que se estrenará próximamente en Prime Video en más de 240 países y territorios. Una serie con seis episodios de 45 minutos de duración en los que se recogen todos los elementos que definen el carácter y el temperamento del club a lo largo de su historia, presentado por los propios protagonistas.

Un viaje emotivo que revive y analiza los mejores momentos del club con más seguidores del mundo, con imágenes y testimonios nunca vistos y la colaboración de los más populares jugadores y entrenadores, además de aficionados de todo el planeta, comunicadores y expertos contrastados, y conocidos personajes de distintos ámbitos, actores, tenistas, cantantes.

Todo ello articulado alrededor de una serie de valores que definen al club y engrandecen su leyenda, ilustrado con grandes momentos del pasado y del presente, hitos que han convertido al club en una referencia internacional en el mundo del deporte.

La Familia

La Familia, el documental Amazon Exclusive protagonizado por la Selección Española de Baloncesto, se estrenará en Prime Video a nivel mundial el próximo 13 de julio, tras un acuerdo alcanzado con Mediterráneo Mediaset España Group.

Lea también: 'El Internado: Las Cumbres' anuncia fichajes para su segunda temporada en Amazon

Son un equipo, pero también una familia. Un sólido grupo formado por jugadores, técnicos, directivos y afición. Todos ellos forman La Familia y el secreto de su éxito no es otro que su espíritu de equipo ejemplar, su carácter competitivo y su deseo inagotable por la victoria. También hay momentos duros, derrotas dolorosas y dudas y es en los momentos más difíciles donde se unen más todavía. Y juntos, pueden con todo.

Prime Video lo mostrará en este documental Amazon Exclusive de Mediterráneo Mediaset España Group con la colaboración de SuperSport en el que, emulando un partido de baloncesto, se divide en cuatro cuartos y un tiempo extra. Contará el camino que han recorrido los hombres que cambiaron la historia del baloncesto español. Sus protagonistas narrarán cómo consiguieron esta hazaña. También desvelarán los momentos más personales que han vivido durante estos 20 años. El espectador se adentrará en los sentimientos más profundos, sus alegrías y sus frustraciones, de esta gran familia que por primera vez mostrará su corazón y sus emociones.

Rafa Nadal Academy

Rafa Nadal Academy, la docuserie de cuatro episodios que presentará la metodología de entrenamiento de las jóvenes promesas de la academia, se estrenará en Prime Video en más de 240 países y territorios el próximo 17 de septiembre. La producción mostrará a lo largo de cuatro episodios cómo jóvenes promesas del tenis persiguen sus sueños en la Rafa Nadal Academy by Movistar, uno de los centros deportivos de referencia a nivel mundial.

Este proyecto creado por Rafa Nadal en 2016 nació con el objetivo esencial de educar a través del deporte mediante programas académicos que inciden positivamente en el desarrollo humano y la formación integral de los jóvenes jugadores que acuden a Manacor desde todos los lugares del planeta. La docuserie pretende reflejar cómo la Rafa Nadal Academy by Movistar combina la enseñanza deportiva de alto rendimiento y la docencia escolar con el fin de formar excelentes tenistas y grandes personas para la sociedad, siguiendo así los inspiradores valores del propio Rafa.

La docuserie Amazon Exclusive contará con testimonios de las personas que trabajan con Rafa sacando adelante este ambicioso centro deportivo. El director de tenis de la Academia Toni Nadal, el ex número 1 del mundo Carlos Moya o Carlos Costa (Top 10 de la ATP y miembro del Board de la Academia) serán algunos de los personajes que desglosarán los principales aspectos de esta metodología de entrenamiento única en el mundo.

Seve

Amazon Prime Video también ha anunciado Seve, la película documental Amazon Exclusive sobre la vida de quien llegó a ser mejor jugador de golf del mundo, vencedor en cinco "majors" y un ídolo de masas más allá del deporte. Comenzó jugando en la playa y colándose de niño en el campo de golf de su pequeño pueblo y, desde ahí, nada lo frenó hasta llegar a lo más alto. Pero Seve no solo lo fue todo en el golf: luchador incansable, se enfrentó con los poderes establecidos en todos los ámbitos, casi siempre fue fiel a sí mismo, tuvo triunfos y derrotas para acabar sufriendo en muchos aspectos, sobre todo al final de su vida.

Un documental en el que han participado los grandes del golf que se enfrentaron a Seve: Jack Nicklaus, Gary Player o Greg Norman, entre otros; el jugador que formó con Seve la mejor pareja de la Ryder Cup, Txema Olazábal; árbitros, periodistas y directivos. Y también sus hermanos, que conocen mejor que nadie quién fue Severiano Ballesteros. Seve es una producción de Par Producciones (previamente Cuerdos de Atar) y se estrenará en Amazon Prime Video en España el próximo 4 de junio.

Fernando, temporada 2

Tras el éxito de la primera temporada donde se mostraba el sacrificio y la exigencia que supone para Fernando Alonso participar en las competiciones más destacadas del automovilismo a nivel mundial, Prime Video ha presentado la segunda entrega de la docuserie Amazon Esclusive Fernando.

La próxima temporada de Fernando constará de cuatro episodios en los que la audiencia podrá ver de cerca el arduo camino y los grandes retos a los que se enfrentará el piloto español dentro y fuera de la pista para volver a la Fórmula 1 después de dos años de ausencia. Fernando, temporada 2 es una producción de THE MEDIAPRO STUDIO y se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios exceptuando el próximo 27 de agosto.

Estas producciones Amazon Exclusive se unirán próximamente a la gran selección de contenido deportivo disponible en Amazon Prime Video, incluyendo las docuseries Amazon Original El Corazón de Sergio Ramos, La Leyenda de Sergio Ramos, Six Dreams y All or Nothing, así como las producciones Amazon Exclusive Fernando, Fernando Torres: El Último Símbolo y Carolina Marín: Puedo porque pienso que puedo, y a las miles de series y películas disponibles en el catálogo de Prime Video, incluyendo otras series Amazon Original españolas como El Desafío: ETA, El Cid, La Templanza, LOL: Si te ríes pierdes y los próximos estrenos Celebrity Bake Off España, G.E.O: Más Allá del Límite y Un Asunto Privado, así como las series y películas Amazon Original galardonadas y globalmente aclamadas por la crítica como The Marvelous Mrs. Maisel y Fleabag, Tom Clancy's Jack Ryan, El Rey de Zamunda, Sin Remordimientos Hunters, The Boys, Homecoming, Borat Subsequent Moviefilm, Good Omens y Carnival Row, así como el contenido licenciado.