Movistar+ pone fecha de estreno al nuevo programa de Emilio Aragón y revela sus primeros invitados

Movistar+ ha puesto fecha a la vuelta de Emilio Aragón a la televisión. El popular actor estrenará BSO el próximo 2 de junio en Movistar+. Como se puede ver en el adelanto, se trata de un formato muy cuidado que cuenta con música en directo, entrevistas y coreografías.

Lea también: Álex García protagonizará 'El Inmortal', la serie de Movistar+ sobre el líder de 'Los Miami'

La compañía, además, ha revelado que Los Javis, Joaquín, Raphael y Belén Rueda son los primeros invitados del programa. Junto a Emilio Aragón, rememorarán momentos importantes de su vida a través de sus canciones favoritas, aquellas que más les han marcado.

"Hay personas que cuando leen la palabra árbol, ven las cosas de color verde. A mí, desde pequeño, me pasa algo parecido, pero con instrumentos, con notas, con melodías y es que, cuando me cruzo con gente, la conozca o no, oigo su música", dice Aragón en el vídeo promocional de BSO.

"Belén [Rueda] suena a mar en calma. Raphael suena a gran noche en el Olympia de París. Joaquín suena a amigos y graderío. Los Javis suenan a jaleo y karaoke. Y es que en este viaje que es la vida todos tenemos una banda sonora".

<p><p>

Un invitado su vida a través de las canciones

En cada entrega, Aragón recibirá la visita de un invitado que repasará su vida a través de las canciones que han marcado su trayectoria profesional y sus momentos personales más importantes.

Lea también: Citas a ciegas con los participantes desnudos: así es 'Naked Attraction', el revolucionario dating que llega a España

Cada uno de los programas estará hecho a medida del homenajeado, resaltando su personalidad y sus gustos musicales, y en el que Aragón aplicará "todo su conocimiento de entretenimiento, televisión, música y cine" para crear un gran espectáculo que será "totalmente diferente" en cada una de sus ocho entregas.