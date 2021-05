"Estoy vivo": Maestro Joao, obligado a aparecer en televisión para desmentir un bulo sobre su muerte

Hace unos días, el Maestro Joao se vio sorprendido al recibir un aluvión de mensajes de familiares y amigos preocupados por su estado de salud. Una falsa noticia sobre su muerte corrió como la pólvora a través de las redes sociales y el exconcursante de Supervivientes y GH VIP se ha visto obligado a salir públicamente a desmentirlo.

Este bulo tiene su origen en la noticia del fallecimiento el pasado domingo del vidente Octavio Aceves, a los 73 años después de sufrir una infección renal que terminó complicándose. A pesar de que muchos medios informaron del fallecimiento del argentino, otros cometieron el grave error de confundirlo con el Maestro Joao.

Eso hizo que el andaluz tuviera que salir a desmentir la noticia: "No, no he muerto", escribió escueto en sus cuenta personal de Twitter. La cosa no quedó ahí y, para frenar de una vez la preocupación por su supuesta desaparición, Joao ha decidido aparecer en televisión para aclarar lo sucedido.

El gran susto de la familia y amigos de Maestro Joao

"De repente me llama el otro día mi rubio y me dice: 'Vidente mío, vidente mío, que te has muerto'. Y yo le respondí: '¿Yo? ¡Pero cómo me voy a morir! ¿Tu no me estás oyendo?", empezó narrando el jienense en Telemadrid. "Y me dice: '¡que lo pone en Internet!' A partir de ahí fue tremendo, ha sido algo increíble. Pero estoy vivo, ¡estoy vivo!", exclamó entre risas el astrólogo.

"Me han llegado muchos mensajes lamentando mi muerte o arrepentidos de no hablarme tanto. Había gente con la que hacía muchísimo tiempo que no hablaba y eran como disculpándose por no habernos hablado durante tanto tiempo. Me pasé hasta por el comedor para ver si mi madre me veía. Dije: A ver si voy a estar en el más allá y no me he dado cuenta", dijo con humor Joao, que ha explicado el gran susto que se han llevado sus familiares y amigos.