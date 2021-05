Alexia Rivas desenmascara a Carlos Alba revelando en 'Supervivientes' los mensajes que le envió "durante tres años"

Jordi González condujo este lunes una nueva entrega de Supervivientes 2021: Conexión Honduras en la que Alexia Rivas acabó llevándose toda la atención por la bomba que soltó sobre uno de sus compañeros. La joven periodista desenmascaró a Carlos Alba, exconcursante de Masterchef.

Rivas dejó a todos en shock al desvelar que el andaluz ha estado enviándole mensajes a través de las redes sociales durante tres años. Enseguida, muchos se llevaron las manos a la cabeza al recordar que el robinson está casado.

"Me sabe muy mal porque cuando yo salgo y la gente me pregunta qué tal dije que me sorprendió mucho que Carlos hiciese como que no me conocía, porque llevaba mandándome mensajes tres años. Me da pena porque no quería que saliera a la luz, estoy más nerviosa que nunca", aseguró la reportera.

Marta López se enfrenta a Alexia para defender a Carlos Alba

"Antes de que yo saltara a la fama eran mensajes tipo: '¿cómo estás guapa? A ver si nos vemos' Los últimos mensajes son de hace poco. Nunca le contesté porque no me gustaba, eran monólogos, hablaba el solo", ha explicado Alexia, a la que Marta López increpó por soltar esta información en el plató y no en la isla.

"Carlos tiene un canal de Youtube en el que cocina con famosos. ¿No puede ser por eso?", le preguntó la colaboradora de Sálvame. "Eso pensaba yo, pero es que... hay otro mensaje que no quiero leer en voz alta", dijo antes de enseñarle el móvil a Lydia Lozano. La canaria confirmó que es evidente que el chef quería quedar con Alexia.