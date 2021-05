Olga Moreno, preocupada ahora por lo que ha dicho de Rocío y su familia en 'Supervivientes': "Me van a matar"

Olga Moreno acabó la gala de Supervivientes 2021 del pasado jueves muy preocupada después de la conversación que mantuvo a solas con Jorge Javier Vázquez en la Palapa. La concursante se acabó abriendo con sus compañeros, asegurando sentirse arrepentida de todo lo que ha contado sobre su familia a lo largo de este primer mes y medio de reality.

La mujer de Antonio David Flores pudo ver junto al presentador un recopilatorio de las confesiones que ha hecho con el resto de robinsones sobre Rocío Flores y el conflicto que se ha vivido en su casa. "Yo de lo que tengo muchas ganas es de dar un abrazo a mi marido, pero antes que con él hablaría con Rocío. Ella es la que peor lo está pasando porque no estoy allí, estoy segura. Su pena de siempre ha sido dejar a su hermano cuando vino a Honduras, y la sigue teniendo", dijo la malagueña a sus compañeros.

Lea también: José Antonio Avilés intentó suicidarse en Supervivientes: "Me daba mucho miedo la realidad"

"Yo le he dicho muchas veces que le quiero y que le amo pero creo que debería haberla puesto más hacia arriba. Yo la he regañado mucho y he estado mucho encima para que se haga una mujer. No le he demostrado lo mucho que la he necesitado o lo bien que se ha portado", confesó antes de que Jorge Javier le diera la oportunidad de lanzarle unas bonitas palabras a la hija de su marido.

Olga Moreno, arrepentida de hablar de su familia en 'Supervivientes'

"Que me perdone, por esos abrazos que no le di. Ella lo sabe. Sabe que he estado muy pendiente de su hermano siempre porque lo necesitaba y a lo mejor a ella la he dejado más de lado. Que la quiero, que la amo y que espero que esté bien. Ha sufrido mucho esta niña de chica, y no se lo merece", empezó diciendo entre lágrimas, justificando que prestara más atención a su hermano que a ella.

Lea también: La brutal pillada a Anabel Pantoja, quedándose dormida en plena gala de Supervivientes

"A lo mejor es porque la veo más fuerte a ella y a él más débil. Pero no se pone celosa, al revés, de verme con su hermano así, ella me daría la vida. Yo soy Dios para ella. Pero quizás ha necesitado más abrazos míos", sentenció en unas frases que Jorge Javier no aprovechó al producirse en los últimos instantes de la gala.

Este lunes, en Supervivientes: Conexión Honduras, Jordi González ofreció unas imágenes inéditas de lo que ocurrió después de la charla de Olga con Jorge Javier. En ellas, la robinsona se mostraba arrepentida de todas las imágenes que se han emitido de ella hablando de su familia. "Me han puesto todas las cosas que he hablado sobre Rocío", empezó informando a Omar. "Se me ha ido la boca hablando", reconoció la andaluza antes de romper a llorar. "Dios mío, me van a matar por hablar", aseguró entre lágrimas.

Entidades Rocío Carrasco Mohedano Presentadora en nacidas para cantar Presentadora en nacidas para cantar Rocío Flores Carrasco Olga Moreno Concursante de Supervivientes 2021 Concursante de Supervivientes 2021