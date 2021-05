La Toya Jackson, el bombazo del estreno de 'Mask Singer': era la Menina

El programa Mask Singer destapó a su primera máscara en el estreno de la segunda edición del concurso. El público eliminó a Menina, de la que solo se sabía que era extranjera y no hablaba nada de español.

La sorpresa fue mayúscula cuando debajo de la máscara apareció La Toya Jackson, cantante y hermana de Michael Jackson. "Me encanta España y me encanta el programa, lo tiene todo, por eso acepté venir", contó. "Solo se lo dije a mi madre que venía a España pero no le dije para qué", explicó.

Los investigadores no acertaron qué famosa se escondía bajo la máscara de Menina. Natalie Portman, Jane Fonda, Salma Hayek o Sharon Stone fueron algunos de los nombres que dieron Paz Vega, Los Javis o José Mota.