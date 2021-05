Jorge Javier arremete contra los eurofans: "Son pesadísimos y maltratan a los cantantes que van a Eurovisión"

Eurovisión se ha colado entre los temas de debate de Sálvame y Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para mostrar su punto de vista sobre un festival que "no me interesa nada". "La última quedada que hice para verlo fue cuando Rosa", ha dicho.

"No entiendo cómo los jóvenes se han enganchado a esto, porque cuando nosotros éramos pequeños era la caspa", ha dicho el presentador del programa de Telecinco, donde se ha defendido el trabajo que hizo Blas Cantó a pesar de su desastrosa posición, antepenúltimo. "No se lo merecía", ha dicho Belén Esteban.

Jorge Javier, contra los eurofans: "Son súper talibanes"

Jorge Javier también ha tenido para los eurofans y les ha mandado un recado. "Son súper talibanes", ha soltado el presentador de Sálvame.

"Yo siempre digo que no hay nada peor que un fan, y con los eurofans pasa igual igual. Son pesadísimos con los artistas que van, los maltratan y los obligan a seguir sus dictámenes", ha declarado. "Y si no siguen lo que ellos dicen, los maltratan y humillan. Alguno que ha ido me han contado que han acabado hasta el moño de las obligaciones de la servidumbre", ha dicho ante los colaboradores de su programa.

