José Antonio Avilés intentó suicidarse en 'Supervivientes': "Me daba mucho miedo la realidad"

José Antonio Avilés puso los pelos de gallina a la audiencia de Viva la vida con la confesión que hizo a Emma García este fin de semana. El colaborador del programa de Telecinco contó que pensó en suicidarse durante su concurso en Supervivientes 2020.

"No lo llego a hacer, pero sí se me pasa por la cabeza y lo tengo todo preparado para atentar contra mí mismo", dijo Avilés. Todo ocurrió a raíz de que distintos programas de la cadena destaparan las mentiras y los asuntos más turbios del periodista.

"Cuando sales del concurso te acompaña una persona, tenía un redactor sombra que siempre estaba conmigo. Yo estaba en el hotel y había una terraza con una cristalera y en el cambio de turno cuando me quedo solo yo lo tenía todo planeado", explicó.

La confesión de Avilés que pone los pelos de punta: "Pienso en tirarme por una terraza"

"Me daba mucho miedo la realidad y pienso en tirarme por una terraza. A mí me ha costado muchísimo trabajo hablarlo con tranquilidad. Sin el equipo de este programa no hubiera sido capaz de salir a flote", siguió contando.

Avilés aseguró que prefiere no recordar esa etapa. "Solucioné los problemas y hay etapas que prefieres eliminar de tu cabeza. Mi vida es muy tranquila, en casa. Vivo muy tranquilo. Ha sido un año muy duro para mí, lleno de cambios".